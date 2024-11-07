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У киевской авиагавани Жуляны произошли взрывы, проинформировал РИА Новости пророссийский подпольщик Сергей Лебедев.
«В самом Киеве около семи утра была серия взрывов. Киевляне сообщают, что взрывы слышны были в направлении Жулян. Была сильная детонация, и уже в сторону взрывов выехало много скорых», — пояснил координатор сопротивления.Также, со слов собеседника агентства, взрывы произошли в киевском пригороде Вышгород. Лебедев добавил, что были поражены пункты временной дислокации украинских военных.
Перед этим в Минобороны России доложили, что ВС РФ освободили от ВСУ Кременную Балку в Донбассе.
Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года. Как подчеркнули в Кремле, боевые действия закончатся, когда РФ достигнет своих целей.
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Никита Кротов