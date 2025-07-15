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В Белом доме раскрыли подробности разговора Трампа с Зеленским

Белый дом: Президент Трамп не призывал Зеленского бить по Москве и Петербургу
Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Американский президент Дональд Трамп не призывал Владимира Зеленского наносить удары по Санкт-Петербургу и Москве, сообщили в Белом доме во вторник, 15 июля.



Таким образом в Вашингтоне опровергли публикацию Financial Times, где утверждалось, что республиканец рассматривает атаки на Москву и Северную столицу как часть стратегии «заставить россиян почувствовать боль» и «вынудить сесть за стол переговоров». В администрации США добавили, что Трамп продолжает неустанную работу по урегулированию украинского конфликта.

Дональд Трамп находится у власти с 20 января 2025 года. Завершение боевых действий на Украине стало одним из его главных обещаний во время предвыборной кампании.

Никита Кротов

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