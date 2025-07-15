В Белом доме раскрыли подробности разговора Трампа с Зеленским

15 июля 2025, 16:36

Белый дом: Президент Трамп не призывал Зеленского бить по Москве и Петербургу

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Американский президент Дональд Трамп не призывал Владимира Зеленского наносить удары по Санкт-Петербургу и Москве, сообщили в Белом доме во вторник, 15 июля.