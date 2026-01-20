Лавров сделал неожиданное заявление по поводу ситуации на Украине
Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров сделал резкое заявление о ситуации на Украине. Об этом пишет РИА Новости.
Он отметил, что украинская армия сталкивается с серьезными проблемами на линии фронта. По словам политика, ситуация в Киеве также оставляет желать лучшего. Коррупционные скандалы затмили важные процессы в жизни страны.
На пресс-конференции, посвященной итогам работы российской дипломатии в 2025 году, Лавров подчеркнул, что украинская сторона испытывает трудности не только в военной сфере. Политическая нестабильность добавляет проблем для руководства.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
