Лавров сделал неожиданное заявление по поводу ситуации на Украине

Лавров: Украина находится в очень плохой ситуации на фронте и в политике
Сергей Лавров (Фото: www.kremlin.ru)

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров сделал резкое заявление о ситуации на Украине. Об этом пишет РИА Новости.



Он отметил, что украинская армия сталкивается с серьезными проблемами на линии фронта. По словам политика, ситуация в Киеве также оставляет желать лучшего. Коррупционные скандалы затмили важные процессы в жизни страны.

На пресс-конференции, посвященной итогам работы российской дипломатии в 2025 году, Лавров подчеркнул, что украинская сторона испытывает трудности не только в военной сфере. Политическая нестабильность добавляет проблем для руководства.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Дарья Осипова

