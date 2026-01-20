Украинский город остался без электричества и отопления из-за ударов ВС РФ
Ночью в Одессе произошла атака на один из энергетических объектов. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер, пишет РИА Новости.
После взрывов в городе начались проблемы с электроснабжением, водоснабжением и отоплением. Жители ощутили последствия атаки сразу. Накануне, в ночь на 20 января, в регионе объявили воздушную тревогу, что свидетельствует о напряженной ситуации. Люди готовятся к временным неудобствам и надеются на скорейшее восстановление услуг.
Российские военнослужащие наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, армия РФ в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.
