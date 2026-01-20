Украинский город остался без электричества и отопления из-за ударов ВС РФ

20 января 2026, 11:25

Власти сообщили о прилете по объекту энергетики в Одессе

Фото: iStock/Multipedia

Ночью в Одессе произошла атака на один из энергетических объектов. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер, пишет РИА Новости.