Норвежская наемница сделала неожиданное заявление о потере ценного имущества

20 января 2026, 12:01

РИА Новости: наемница из Норвегии требует вернуть украденный автомобиль у ВСУ

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Наемница из Норвегии Сандра Эйра обратилась с жалобой к своим подписчикам в соцсетях. Она утверждает, что 157-я механизированная бригада ВСУ отказывается возвращать ей автомобиль, который она одолжила. Об этом пишет РИА Новости.