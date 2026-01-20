Норвежская наемница сделала неожиданное заявление о потере ценного имущества
Наемница из Норвегии Сандра Эйра обратилась с жалобой к своим подписчикам в соцсетях. Она утверждает, что 157-я механизированная бригада ВСУ отказывается возвращать ей автомобиль, который она одолжила. Об этом пишет РИА Новости.
Женщина ранее участвовала в боевых действиях против российской армии и заочно получила 13 лет колонии в России. В своем посте Эйра рассказала, что передала автомобиль подразделению, но теперь не может вернуть. По ее словам, транспортное средство зарегистрировано не на бригаду, а на знакомого из Киева. Она назвала действия украинских военных «воровством» и выразила недовольство их поведением. Наемница обратилась к подписчикам за советом, как вернуть свою собственность.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также: