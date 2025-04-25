Лавров согласился с Трампом, что РФ и США идут в верном направлении по Украине

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью CBS выразил поддержку заявлениям президента США Дональда Трампа о том, что Соединенные Штаты и Россия движутся в правильном направлении в вопросе урегулирования конфликта на Украине. Об этом пишет РИА Новости.
Лавров отметил, что Трамп, возможно, единственный западный политик, который действительно понимает первопричины кризиса.
По словам Лаврова, президент США обоснованно считает, что стороны находятся на верном пути к разрешению ситуации.
Накануне Трамп отметил, что главной преградой для достижения мирного соглашения между Россией и Украиной является позиция Владимира Зеленского. По мнению американского президента, несмотря на дипломатические усилия и давление со стороны союзников, Киев не принимает важные предложения, выдвинутые Вашингтоном.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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По словам Лаврова, президент США обоснованно считает, что стороны находятся на верном пути к разрешению ситуации.
«Президент Соединенных Штатов верит, и я думаю, вполне обоснованно, что мы движемся в правильном направлении», — заявил он.
Накануне Трамп отметил, что главной преградой для достижения мирного соглашения между Россией и Украиной является позиция Владимира Зеленского. По мнению американского президента, несмотря на дипломатические усилия и давление со стороны союзников, Киев не принимает важные предложения, выдвинутые Вашингтоном.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова