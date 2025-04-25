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Лавров согласился с Трампом, что РФ и США идут в верном направлении по Украине

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью CBS выразил поддержку заявлениям президента США Дональда Трампа о том, что Соединенные Штаты и Россия движутся в правильном направлении в вопросе урегулирования конфликта на Украине. Об этом пишет РИА Новости.
Лавров отметил, что Трамп, возможно, единственный западный политик, который действительно понимает первопричины кризиса.

По словам Лаврова, президент США обоснованно считает, что стороны находятся на верном пути к разрешению ситуации.

«Президент Соединенных Штатов верит, и я думаю, вполне обоснованно, что мы движемся в правильном направлении», — заявил он.

Накануне Трамп отметил, что главной преградой для достижения мирного соглашения между Россией и Украиной является позиция Владимира Зеленского. По мнению американского президента, несмотря на дипломатические усилия и давление со стороны союзников, Киев не принимает важные предложения, выдвинутые Вашингтоном.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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В Москве мошенники обманули трех пенсионеров на 3,1 миллиона рублей
25 апреля 2025, 07:55

Фото: iStock/JuYochi

Три пенсионера стали жертвами мошеннической схемы, в результате которой они потеряли более 3,1 миллиона рублей. Злоумышленники обманули пожилых людей, представившись сотрудниками государственных органов и предложив им «праздничные» выплаты и продовольственные наборы в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом пишет РИА Новости.
По информации правоохранительных органов, 19 апреля 80-летний мужчина из Тверского района получил телефонный звонок от женщины, которая представилась работником департамента. Она сообщила, что ему и его супруге положены выплаты, для получения которых необходимо продиктовать паспортные данные. На следующий день пенсионеру позвонила лжесоветница юстиции, которая запугала его информацией о якобы сделанной доверенности на перевод денег в пользу ВСУ. В итоге мужчина передал мошенникам 2,4 миллиона рублей.

В Москве другая пенсионерка также попалась на удочку мошенников. 21 апреля ей позвонил злоумышленник, который сообщил о положенном ей продовольственном наборе. Несмотря на попытки отказаться от «подарка», женщина была убеждена продиктовать свои персональные данные. В результате она передала 400 тысяч рублей курьеру и позже обнаружила списание еще 350 тысяч рублей с банковской карты.

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#мошенник
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Минобороны: за минувшую ночь были уничтожены 79 украинских беспилотников
25 апреля 2025, 07:35

Фото: iStock/sommersby

Вечером 24 апреля и до утра 25 апреля российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 79 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом проинформировало Министерство обороны Российской Федерации.
Согласно официальному заявлению, из общего числа уничтоженных БПЛА, 59 были сбиты над территорией Республики Крым, 11 — над акваторией Черного моря. Кроме того, четыре беспилотника были перехвачены над Белгородской областью, по два — над Курской и Нижегородской областями, и один — над Ивановской областью.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Лавров согласился с Трампом, что РФ и США идут в верном направлении по Украине. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В Ивановской области обломки БПЛА ВСУ упали на город
Обломки БПЛА ВСУ упали на город Шуя в Ивановской области, пострадавших нет
25 апреля 2025, 06:36

Фото: iStock/Olena Bartienieva

В Ивановской области обнаружены обломки украинского беспилотника, передает РИА Новости сообщение правительства региона из Telegram-канала. В городе Шуя с 3:33 ночи объявили режим опасности из-за возможных атак дронов, его отменили лишь в 6:20 утра.
На место происшествия падения беспилотника ВСУ прибыли экстренные службы. Минобороны России еще не предоставило комментариев по этому поводу.

Около 11 часов ночи 24 апреля стало известно, что беспилотники ВСУ атаковали храм Новый Иерусалим в Белгородской области. Деревянный храмовый комплекс сгорел дотла после нападения. Отмечается, что атака была целенаправленной.

Попытки спасти храм пресекались постоянными ударами дронов (в том числе «Бабой-ягой»). Это не позволило пожарным и местным жителям эффективно бороться с огнём. К счастью, обошлось без человеческих жертв и пострадавших.

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Лавров оценил готовность России заключить сделку по конфликту на Украине
Лавров: Россия готова к сделке по Украине при согласовании ключевых элементов
25 апреля 2025, 03:24

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)

Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Россия готова к сделке для урегулирования конфликта на Украине. Однако есть некоторые ключевые аспекты, которые требуется согласовать. Об этом министр заявил в интервью телеканалу CBS News.
Он также отметил, что президент США Дональд Трамп, вероятно, единственный западный лидер, понимающий необходимость устранения глубинных причин кризиса.

«Президент США верит, и я думаю, справедливо, что мы движемся в правильном направлении. Заявление президента упоминало сделку, и мы готовы к достижению сделки. Но есть определенные точки и элементы, которые следует донастроить. Мы заняты именно этим процессом», — объяснил Лавров.
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Как сообщала ранее Washington Post, США предлагали признание Крыма российским в обмен на гарантии безопасности для Украины, однако переговоры в Лондоне сорвались из-за позиции Киева. Украинская сторона настаивала на первоочередном прекращении огня, а не обсуждении территориальных уступок.

Изначально планировалось, что в переговорах примут участие госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, но их визит отменили. Вслед за этим от участия отказались министры Великобритании, Франции и Германии, что привело к снижению уровня встречи.

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The Times: Британия откажется от отправки тысяч военных на Украину из-за рисков
25 апреля 2025, 01:49

Фото: iStock/psdphotography

Великобритания, вероятно, откажется от планов отправки военного контингента на Украину из-за чрезмерных рисков, несмотря на предложение Франции создать коалицию. Об этом сообщает газета Times со ссылкой на источники в правительстве страны.
По данным издания, вместо развёртывания десятков тысяч солдат Лондон сосредоточится на поставках вооружений, обучении украинских военных и восстановлении их армии. Источники подчеркнули, что Великобритания изначально скептически относилась к идее прямого вмешательства, тогда как Париж выступал за более жёсткий подход.

«Великобритания, вероятно, откажется от планов отправки тысяч солдат для защиты Украины, поскольку риски считаются слишком высокими», — поясняет The Times.
Ранее Эммануэль Макрон заявил о планах разместить на Украине «силы сдерживания» для противодействия России. Однако, как признавался французский лидер, консенсус среди союзников отсутствует.

21 апреля глава МИД России Сергей Лавров указывал, что Европа должна отказаться от разговоров с Москвой с позиции превосходства. Министр подчеркнул, что подобный тон неприемлем, а страны, поддерживающие такую риторику, обязаны пересмотреть подход.

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