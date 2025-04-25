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Великобритания, вероятно, откажется от планов отправки военного контингента на Украину из-за чрезмерных рисков, несмотря на предложение Франции создать коалицию. Об этом сообщает газета Times со ссылкой на источники в правительстве страны.
По данным издания, вместо развёртывания десятков тысяч солдат Лондон сосредоточится на поставках вооружений, обучении украинских военных и восстановлении их армии. Источники подчеркнули, что Великобритания изначально скептически относилась к идее прямого вмешательства, тогда как Париж выступал за более жёсткий подход.
21 апреля глава МИД России Сергей Лавров указывал, что Европа должна отказаться от разговоров с Москвой с позиции превосходства. Министр подчеркнул, что подобный тон неприемлем, а страны, поддерживающие такую риторику, обязаны пересмотреть подход.
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«Великобритания, вероятно, откажется от планов отправки тысяч солдат для защиты Украины, поскольку риски считаются слишком высокими», — поясняет The Times.Ранее Эммануэль Макрон заявил о планах разместить на Украине «силы сдерживания» для противодействия России. Однако, как признавался французский лидер, консенсус среди союзников отсутствует.
21 апреля глава МИД России Сергей Лавров указывал, что Европа должна отказаться от разговоров с Москвой с позиции превосходства. Министр подчеркнул, что подобный тон неприемлем, а страны, поддерживающие такую риторику, обязаны пересмотреть подход.
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Мария Моисеева