Лавров оценил готовность России заключить сделку по конфликту на Украине

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)
Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Россия готова к сделке для урегулирования конфликта на Украине. Однако есть некоторые ключевые аспекты, которые требуется согласовать. Об этом министр заявил в интервью телеканалу CBS News.
Он также отметил, что президент США Дональд Трамп, вероятно, единственный западный лидер, понимающий необходимость устранения глубинных причин кризиса.
Как сообщала ранее Washington Post, США предлагали признание Крыма российским в обмен на гарантии безопасности для Украины, однако переговоры в Лондоне сорвались из-за позиции Киева. Украинская сторона настаивала на первоочередном прекращении огня, а не обсуждении территориальных уступок.
Изначально планировалось, что в переговорах примут участие госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, но их визит отменили. Вслед за этим от участия отказались министры Великобритании, Франции и Германии, что привело к снижению уровня встречи.
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«Президент США верит, и я думаю, справедливо, что мы движемся в правильном направлении. Заявление президента упоминало сделку, и мы готовы к достижению сделки. Но есть определенные точки и элементы, которые следует донастроить. Мы заняты именно этим процессом», — объяснил Лавров.
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Как сообщала ранее Washington Post, США предлагали признание Крыма российским в обмен на гарантии безопасности для Украины, однако переговоры в Лондоне сорвались из-за позиции Киева. Украинская сторона настаивала на первоочередном прекращении огня, а не обсуждении территориальных уступок.
Изначально планировалось, что в переговорах примут участие госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, но их визит отменили. Вслед за этим от участия отказались министры Великобритании, Франции и Германии, что привело к снижению уровня встречи.
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Мария Моисеева