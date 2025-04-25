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Лавров оценил готовность России заключить сделку по конфликту на Украине

Лавров: Россия готова к сделке по Украине при согласовании ключевых элементов
Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)

Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Россия готова к сделке для урегулирования конфликта на Украине. Однако есть некоторые ключевые аспекты, которые требуется согласовать. Об этом министр заявил в интервью телеканалу CBS News.
Он также отметил, что президент США Дональд Трамп, вероятно, единственный западный лидер, понимающий необходимость устранения глубинных причин кризиса.

«Президент США верит, и я думаю, справедливо, что мы движемся в правильном направлении. Заявление президента упоминало сделку, и мы готовы к достижению сделки. Но есть определенные точки и элементы, которые следует донастроить. Мы заняты именно этим процессом», — объяснил Лавров.
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Как сообщала ранее Washington Post, США предлагали признание Крыма российским в обмен на гарантии безопасности для Украины, однако переговоры в Лондоне сорвались из-за позиции Киева. Украинская сторона настаивала на первоочередном прекращении огня, а не обсуждении территориальных уступок.

Изначально планировалось, что в переговорах примут участие госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, но их визит отменили. Вслед за этим от участия отказались министры Великобритании, Франции и Германии, что привело к снижению уровня встречи.

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The Times: Британия откажется от отправки тысяч военных на Украину из-за рисков
25 апреля 2025, 01:49

Фото: iStock/psdphotography

Великобритания, вероятно, откажется от планов отправки военного контингента на Украину из-за чрезмерных рисков, несмотря на предложение Франции создать коалицию. Об этом сообщает газета Times со ссылкой на источники в правительстве страны.
По данным издания, вместо развёртывания десятков тысяч солдат Лондон сосредоточится на поставках вооружений, обучении украинских военных и восстановлении их армии. Источники подчеркнули, что Великобритания изначально скептически относилась к идее прямого вмешательства, тогда как Париж выступал за более жёсткий подход.

«Великобритания, вероятно, откажется от планов отправки тысяч солдат для защиты Украины, поскольку риски считаются слишком высокими», — поясняет The Times.
Ранее Эммануэль Макрон заявил о планах разместить на Украине «силы сдерживания» для противодействия России. Однако, как признавался французский лидер, консенсус среди союзников отсутствует.

21 апреля глава МИД России Сергей Лавров указывал, что Европа должна отказаться от разговоров с Москвой с позиции превосходства. Министр подчеркнул, что подобный тон неприемлем, а страны, поддерживающие такую риторику, обязаны пересмотреть подход.

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«Значительное давление»: Трамп высказался о своих действиях в отношении РФ по украинскому вопросу
Трамп: США оказывают «значительное» давление на РФ по вопросу конфликта на Украине
25 апреля 2025, 00:43

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Вашингтон усиливает давление на Россию в рамках переговоров по урегулированию украинского конфликта, оказывая на нее «значительное» влияние. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время встречи с премьер-министром Норвегии в Белом доме, трансляцию которой вел телеканал Fox News.
«Я оказываю значительное давление на Россию, чтобы добиться продвижения в вопросе урегулирования ситуации на Украине», — сообщил он журналистам.
Американский лидер подчеркнул, что, несмотря на жесткую позицию, Россия не препятствует достижению договорённостей о прекращении огня. Трамп также выразил уверенность в успехе переговорного процесса, отметив, что выход США из диалога маловероятен. По его словам, текущие усилия направлены на поиск взаимоприемлемого решения, а не на эскалацию.

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#дональд трамп
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Трамп дал ответ на вопрос о возможном выходе США из переговоров по Украине
Трамп: Вопрос о выходе США из переговоров по Украине будет актуален через 2 недели
25 апреля 2025, 00:12

Фото: iStock/Ruma Aktar

Дональд Трамп исключил возможность выхода США из переговоров по урегулированию украинского кризиса, выразив уверенность в заключении взаимовыгодной сделки. Об этом американский президент заявил журналистам во время встречи с премьер-министром Норвегии в Белом доме, передает РИА Новости.
«Я думаю, мы заключим сделку. И если мы заключим сделку, это будет замечательно, нам не нужно будет волноваться о вашем вопросе. Вы можете задать этот вопрос через две недели», — объявил он.
По словам Трампа, успешное завершение переговоров снимет все вопросы о потенциальном выходе Вашингтона из диалога. Ранее президент США также заявил, что Путин прислушается к нему по вопросу Украины.

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Беспилотники ВСУ атаковали храм Новый Иерусалим в Белгородской области
24 апреля 2025, 22:30

Фото: iStock/Dragon Claws

Беспилотники ВСУ атаковали храм Новый Иерусалим в Белгородской области. Кадры публикует Telegram-канал SHOT.
По предварительным данным, украинские боевики нанесли удар по храму беспилотником «Баба Яга». В результате вражеской атаки начался пожар.




В настоящее время храм тушат спасатели и местные жители. Согласно предварительной информации, есть раненые.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Трамп заявил, что Путин прислушается к нему по вопросу Украины
Трамп считает, что Путин прислушается к его словам про удары по Украине
24 апреля 2025, 21:11

Дональд Трамп и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин прислушается к призыву прекратить удары по Украине. Об этом заявил глава США Дональд Трамп, передает Reuters.
Когда американский лидер вошел в Белый дом вместе с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стоере, журналист спросил, считает ли он, что Путин прислушается к его словам про удары по украинской территории.

«Считаю, что да», — ответил Трамп.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Трамп: переговоры по Украине в Лондоне прошли хорошо
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