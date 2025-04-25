Лавров оценил готовность России заключить сделку по конфликту на Украине

Вашингтон усиливает давление на Россию в рамках переговоров по урегулированию украинского конфликта, оказывая на нее «значительное» влияние. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время встречи с премьер-министром Норвегии в Белом доме, трансляцию которой вел телеканал Fox News.