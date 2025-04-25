В Ивановской области обломки БПЛА ВСУ упали на город

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В Ивановской области обнаружены обломки украинского беспилотника, передает РИА Новости сообщение правительства региона из Telegram-канала. В городе Шуя с 3:33 ночи объявили режим опасности из-за возможных атак дронов, его отменили лишь в 6:20 утра.
На место происшествия падения беспилотника ВСУ прибыли экстренные службы. Минобороны России еще не предоставило комментариев по этому поводу.
Около 11 часов ночи 24 апреля стало известно, что беспилотники ВСУ атаковали храм Новый Иерусалим в Белгородской области. Деревянный храмовый комплекс сгорел дотла после нападения. Отмечается, что атака была целенаправленной.
Попытки спасти храм пресекались постоянными ударами дронов (в том числе «Бабой-ягой»). Это не позволило пожарным и местным жителям эффективно бороться с огнём. К счастью, обошлось без человеческих жертв и пострадавших.
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Около 11 часов ночи 24 апреля стало известно, что беспилотники ВСУ атаковали храм Новый Иерусалим в Белгородской области. Деревянный храмовый комплекс сгорел дотла после нападения. Отмечается, что атака была целенаправленной.
Попытки спасти храм пресекались постоянными ударами дронов (в том числе «Бабой-ягой»). Это не позволило пожарным и местным жителям эффективно бороться с огнём. К счастью, обошлось без человеческих жертв и пострадавших.
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Мария Моисеева