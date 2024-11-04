Дональд Трамп (Фото: РИА Новости/Кевин Даунс)
В случае победы на президентских выборах в США Дональд Трамп может положить конец конфликту на Украине, предъявив ультиматум как Владимиру Зеленскому, так и президенту РФ Владимиру Путину. Об этом сообщает The Hill.
Согласно информации источника, республиканский политик может стать «двигателем перемен», необходимых Украине.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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«Трамп может подтолкнуть Украину к столу переговоров с помощью рычага поддержки Соединенных Штатов, а России он может угрожать прямо противоположным: расширением поддержки США для Украины и разрушительной экономической войной», — говорится в материале.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова