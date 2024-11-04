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В США раскрыли, как «ультиматум» Трампа завершит конфликт на Украине

Hill: Трамп может закончить конфликт на Украине ультиматумом Путину и Зеленскому
Дональд Трамп (Фото: РИА Новости/Кевин Даунс)

Дональд Трамп (Фото: РИА Новости/Кевин Даунс)

В случае победы на президентских выборах в США Дональд Трамп может положить конец конфликту на Украине, предъявив ультиматум как Владимиру Зеленскому, так и президенту РФ Владимиру Путину. Об этом сообщает The Hill.
Согласно информации источника, республиканский политик может стать «двигателем перемен», необходимых Украине.

«Трамп может подтолкнуть Украину к столу переговоров с помощью рычага поддержки Соединенных Штатов, а России он может угрожать прямо противоположным: расширением поддержки США для Украины и разрушительной экономической войной», — говорится в материале.



Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Российская авиация нанесла удары по позициям ВСУ в Курской области
МО РФ сообщило о прикрытии наносящей удары по ВСУ авиации в Курской области
04 ноября 2024, 09:52

Фото: iStock/javarman3

Российские экипажи истребителей Су-35С прикрыли авиацию и вертолеты, которые ударяли по военной технике и личному составу ВСУ на границе в Курской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Отмечается, что целью дежурства истребителей в воздухе стало прикрытие самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолетов при нанесении авиационных ударов по военным объектам и технике противника. Согласно информации военного ведомства, во время выполнения полетного задания российские военнослужащие также обнаружили излучения украинской радиолокационной станции противовоздушной обороны.

Напомним, 6 августа украинские войска перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Согласно информации Минобороны России, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 23 тысяч военных. В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

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Российский генерал сообщил о скорой паузе в СВО
Замком группировки «Восток» Греков предрек паузу в наступлении ВС РФ из-за дождя
04 ноября 2024, 09:13

Фото: iStock/zabelin

Дожди неминуемо приведут к паузе в активных боевых действиях в зоне СВО. Об этом сообщил заместитель командующего группировкой войск «Восток» генерал-лейтенант Роман Греков, пишет ТАСС.
Генерал пояснил, что особый характер почв затрудняет использование тяжелых видов вооружения и личного постава. По словам Грекова, непогода окажет влияние на возможности и российской, и украинской стороны, и связанная с ней пауза уже наблюдалась в течение прошлых лет.

Военный отметил, что дожди являются единственным препятствием для наступления российской армии.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Российские военные захватили 43 опорных пункта ВСУ
Группировка войск «Запад» за сутки захватила 43 опорных пункта ВСУ
04 ноября 2024, 08:27

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Бойцы группировки российских войск «Запад» за сутки захватили 43 опорных пункта ВСУ. Об этом в разговоре с РИА Новости заявил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.
Отмечается, что бойцы ВС России нанесли удар по живой силе и технике врага в населенных пунктах Голубовка, Копанки, Ямполовка, Ивановка, Торское, Терны и в Серебрянском лесничестве.

Бигма подчеркнул, что также были ликвидированы 8 пунктов управления БПЛА, 2 станции спутниковой связи Starlink, 9 минометных расчетов и два дрона ВСУ.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#спецоперация
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Аналитик предрек полное прекращение помощи Украине
Аналитик Латифоглу: Запад может полностью сократить помощь Украине в 2025 году
04 ноября 2024, 08:14

Фото: iStock/Andrii Atanov

Полное сокращение западной военной помощи Украине может с высокой долей вероятности произойти в 2025 году. Об этом заявил турецкий аналитик Серхат Латифоглу в беседе с РИА Новости.
Аналитик отметил, что ситуация на линии боевого соприкосновения не меняется в пользу Запада, несмотря на то, что иностранные союзники Украины посылают туда вооружение и своих обученных наемников.

По мнению Латифоглу, Киев вынудят приступить к мирным переговорам. Анкара в этом отношении старается предпринять шаги дипломатического посредничества, заключил эксперт.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Экс-снайпер ВСУ сделал шокирующее признание
Экс-снайпер ВСУ: украинская армия не может соответствовать стандартам НАТО
04 ноября 2024, 07:16

Фото: iStock/Michele Ursi

ВСУ ни коем образом не соответствуют стандартам НАТО, а вся внутренняя структура представляет собой хаос, который невозможно сравнивать с войсками альянса. Об этом сообщил экс-командир группы снайперов спецподразделения ВСУ Константин Прошинский в эфире телеканала «Новости.LIVE».
Прошинский отметил, что общая организация, оснащение и взаимодействие с командным составом пребывают в ужасном состоянии, что не позволяет армии эффективно действовать на поле боя.

Сравнив методы подготовки военнослужащих Североатлантического альянса и украинских солдат, бывший снайпер раскритиковал идею о том, что ВСУ и иностранные бойцы могут находиться на одном уровне.

Он заключил, что в украинской армии не будет подобной подготовки, поскольку ВСУ не финансируют должным образом и не предоставляют необходимые ресурсы.

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Украине предрекают новые города-призраки
Newsweek: зимой на Украине появятся города-призраки из-за нехватки энергии
04 ноября 2024, 06:32

Фото: iStock/ASphotowed

На Украине предстоящей зимой появятся новые города-призраки из-за острой нехватки энергии. Об этом заявил геополитический аналитик Виктор Коваленко в беседе с американским журналом Newsweek. По его словам, это приведет к массовому переселению людей, голоду и смертям от холода.
«Следует ожидать, что жизнь в некоторых мегаполисах, таких как Запорожье и Харьков, может остановиться зимой», — отметил он.
По прогнозам Коваленко, приближающаяся зима станет самой сложной для Украины за все время ее существования. Причиной тому станет масштабная нехватка электричества. Нанесенный электростанциям урон, отмети он, настолько крупный, что восстановить их в ближайшем будущем не представляется возможным, «а некоторые, возможно, никогда не будут восстановлены».

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В Лондоне заявили, чем закончится СВО
Посол Келин: Россия достигнет всех поставленных целей СВО, компромисса не будет
04 ноября 2024, 06:07

Фото: iStock/Jakub Laichter

Россия достигнет всех поставленных целей специальной военной операции на Украине, компромисса не будет. Об этом заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин в интервью британской BBC. По его словам, все закончится тем, что Украина станет внеблоковой, неядерной страной «с нормальными отношениями с соседями».
«Я не думаю, что будет компромисс. Это будет явный конец игры. Украина будет внеблоковой, неядерной страной с нормальными отношениями со своими соседями», — отметил он.
Келин добавил, что после окончания СВО Киев забудет о членстве в НАТО и будет полностью демилитаризован. Также он подчеркнул, что Украина в итоге отменит «расистские законы», которые вводила все последние годы.

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#нато
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#всу
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Солдат ВСУ обрадовался воде из рук бойца ВС РФ
РИА Новости: солдат ВСУ обрадовался воде из рук пленившего его бойца ВС РФ
04 ноября 2024, 05:56

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Солдат ВСУ обрадовался появлению в своем окопе штурмовиков ВС РФ, так как командование бросило его без воды и еды на пять дней. Об этом рассказал российский военный с позывным «Аю» в беседе с РИА Новости. По его словам, украинец был рад, когда его угостили водой.
«Вот на некоторые позиции мы зашли, вот крайнее - пленного взяли, там у них даже и покушать нечего было, ни воды. Он даже обрадовался, что мы пришли, потому что мы его угостили водой. У них не было воды, им пять дней обещали скинуть продовольствие, но «Баба Яга» к ним так и не прилетела», — пояснил он.
«Аю» также рассказал, что во время штурмов среди ВСУ встречаются те, кто не сдается и бьется до последнего, но «это именно фанатики», которых осталось очень мало. Мобилизованные украинцы и контрактники, отметил боец ВС РФ, в основном предпочитают сдаваться в плен.

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#продовольствие
#бпла
#днр
#всу
#вс рф
#плен
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Под оккупированным ВСУ Краматорском за год разрослось новое кладбище
04 ноября 2024, 05:49

Фото: iStock/David_Bokuchava

Под городом Краматорск в ДНР, который временно оккупирован ВСУ, разрослось новое кладбище гигантских размеров. Соответствующее видео опубликовал на своем ютуб-канале фотограф украинского издания «Телеграф» Ян Доброносов. По его словам, место массового захоронения появилось за последний год.
«Возле Краматорска появилось еще одно свежее поле за этот год», — написано в названии видео.
На кадрах видно широкое поле, усеянное холмиками от свежих могил. Над некоторыми развеваются украинские флаги, которыми принято помечать захоронения военных. Однако большая часть могил не имеет никаких опознавательных знаков, кроме табличек с тремя цифрами.

Краматорск — один из крупнейших городов на севере Донецкой Народной Республики, административный центр Краматорского района. По данным на 2022 год в нем жили почти 150 тысяч человек.

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#кладбище
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