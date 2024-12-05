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США напали на РФ руками киевского режима, а Россия не хочет ни на кого нападать, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров в рамках пресс-конференции по итогам заседания СМИД ОБСЕ.
Он подчеркнул, что Вашингтон использует неонацистов, а также дальнобойное оружие для обстрелов территорий России.
Главный дипломат РФ также сослался на слова главы государства о том, что российской стороне не оставили ничего другого, кроме начала спецоперации. Руководитель внешнеполитического ведомства отметил, что Украину давно превращали в плацдарм для создания угрозы РФ.
В заключение Лавров назвал американское руководство «не договороспособными».
Страны Запада и Евросоюза начали помогать Киеву на фоне спецоперации в Донбассе.
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«Мы вообще не хотим ни на кого нападать», — сказал Лавров.
Главный дипломат РФ также сослался на слова главы государства о том, что российской стороне не оставили ничего другого, кроме начала спецоперации. Руководитель внешнеполитического ведомства отметил, что Украину давно превращали в плацдарм для создания угрозы РФ.
В заключение Лавров назвал американское руководство «не договороспособными».
Страны Запада и Евросоюза начали помогать Киеву на фоне спецоперации в Донбассе.
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Никита Кротов