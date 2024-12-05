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Атакованное боевиками ВСУ место запуска российской системы «Орешник» — полигон Капустин Яр в астраханском регионе, имеет высокий уровень защиты, заявил «Ленте.ру» военный аналитик Василий Дандыкин. Собеседник прокомментировал очередной удар со стороны дронов противника.
«У них еще не остыло после «Орешника». (...) Очевидно, что этот полигон защищен, что и было продемонстрировано в результате отражения этой атаки. Это большой, степной полигон, значит, этот дрон достаточно долго летел. Им немцы передали серьезные беспилотники. Разумеется, выводы сделаны», — сказал Дандыкин.Офицер заключил, что атаки дронов Украины уже не такие масштабные нежели раньше и успешно отражаются российскими войсками.
Перед этим на Украине оценили возможность уступки территорий российской стороне.
Боевые действия в Донбассе продолжаются с 24 февраля 2022 года с целью демилитаризации и денацификации украинской республики.
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Никита Кротов