Союзники Киева нашли оптимальный момент для начала переговоров

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Союзники Украины считают самым подходящим моментом для достижения договорённостей по украинскому конфликту период между выборами президента США и его инаугурацией. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Отмечается, что некоторые союзники Киева начали активно обсуждать исход конфликта. Они подходят к этому вопросу намного серьёзнее, чем раньше.
Часть союзников убеждена, что период между американскими президентскими выборами в ноябре и его инаугурацией в январе может стать самым оптимальным для заключения мирного договора между Россией и Украиной при содействии администрации нынешнего президента США Джо Байдена.
При этом Зеленский в рамках так называемого плана «победы» Украины, который он собирается представить Байдену, будет требовать членства украины в Евросоюзе и НАТО, заключения соглашений по безопасности и продолжение передачи Киеву передовых видов вооружения. В Вашингтоне убеждены, что по итогу этот план получится максималистским и абстрактным.
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Часть союзников убеждена, что период между американскими президентскими выборами в ноябре и его инаугурацией в январе может стать самым оптимальным для заключения мирного договора между Россией и Украиной при содействии администрации нынешнего президента США Джо Байдена.
При этом Зеленский в рамках так называемого плана «победы» Украины, который он собирается представить Байдену, будет требовать членства украины в Евросоюзе и НАТО, заключения соглашений по безопасности и продолжение передачи Киеву передовых видов вооружения. В Вашингтоне убеждены, что по итогу этот план получится максималистским и абстрактным.
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Анастасия Чинкова