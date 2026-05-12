«Не более чем шантаж»: ЕС под предлогом диалога с Россией торгуется с США
Европейские политики активизировали заявления о возможном возобновлении диалога с Россией. Это может быть попыткой дистанцироваться от линии Вашингтона или оказать давление на США с целью снижения стоимости американских энергоресурсов для ЕС.
Такое мнение опрошенные URA.RU эксперты высказали после того, как 9 мая российский лидер Владимир Путин заявил о готовности к переговорам с Евросоюзом, назвав возможным посредником экс-канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера. Вслед за этим президент Финляндии Александр Стубб в интервью Corriere Della Sera отметил неизбежность возобновления диалога с Россией, а глава евродипломатии Кая Каллас предложила свою кандидатуру для участия в переговорах.
«Это не более чем шантаж американцев со стороны европейцев… Не для того, чтобы американцы разрешили покупать российскую нефть и газ. Скорее всего, идет торг, за какую цену европейцы будут покупать американскую нефть и газ. Думаю, что в этом все дело, в этом причина шантажа», — прокомментировал руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко.
При этом США, в свою очередь, угрожают выходом из НАТО, хотя никогда этого не сделают, считает эксперт. Директор по научной работе клуба «Валдай» Федор Лукьянов добавил, что Европа оказалась в двойственном положении. С одной стороны, она стремится к автономии от США, с другой — опасается,что президент Дональд Трамп договорится с Москвой и Киевом без участия ЕС. Политолог подчеркнул, что подобные заявления звучали и раньше, но ни к чему не приводили, и европейцы по-прежнему не начнут покупать энергоносители у России без разрешения Вашингтона.