Минобороны показало фото со словами из песни «Сектора Газа»
Минобороны России в своём Telegram-канале опубликовало изображение с цитатой из песни культовой группы «Сектор Газа».
Фразу «Но мы пройдем опасный путь через туман» заимствовали из композиции «Туман», одной из самых известных в репертуаре коллектива. Песня отражает решимость преодолевать трудности и опасности, несмотря на неясность и неопределённость ситуации.
На картинке также показали бойца специальной военной операции, продвигающегося сквозь густой туман.
Ранее сообщалось, что элита ВСУ сдается в плен бойцам ВС РФ под Красноармейском.
