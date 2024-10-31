Силы ПВО за сутки сбили 95 украинских беспилотников

Фото: iStock/Olena Bartienieva
11 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, 2 управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции и 95 украинских беспилотников были сбиты средствами ПВО Российской Федерации. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Это случилось всего за сутки.
Ведомство уточняет, что российские войска, состоящие из оперативно-тактической авиции, артиллерийских группировок, ракетных войск и ударных беспилотных летательных аппаратов, наесли удар на поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 135-ти районах.
Помимо этого, склады с боеприпасами и горюче-смазочными материалами оказались в зоне поражения.
Читайте также:
Армия России поразила военные аэродромы ВСУ
В Минобороны доложили последние новости СВО
Саратовский аэропорт приостановил авиарейсы из-за угрозы атаки БПЛА
Ведомство уточняет, что российские войска, состоящие из оперативно-тактической авиции, артиллерийских группировок, ракетных войск и ударных беспилотных летательных аппаратов, наесли удар на поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 135-ти районах.
Помимо этого, склады с боеприпасами и горюче-смазочными материалами оказались в зоне поражения.
Читайте также:
Армия России поразила военные аэродромы ВСУ
В Минобороны доложили последние новости СВО
Саратовский аэропорт приостановил авиарейсы из-за угрозы атаки БПЛА
Мария Моисеева