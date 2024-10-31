В Киеве пожаловались на качество дронов из США

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Украинские чиновники жалуются на предоставленные ВСУ американские беспилотники. Об этом информирует издание The Wall Street Journal.
Отмечается, что большинство дронов не могут преодолеть средства радиоэлектронной борьбы и с трудом взлетают. Согласно информации украинских чиновников, БПЛА регулярно сбоили, а также были сложными в эксплуатации.
Ранее сообщалось, что крупнейший американский производитель беспилотников и поставщик дронов для Украины и США — компания Skydio — столкнулась с нехваткой важнейших компонентов из КНР из-за санкций Пекина. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, Россия считает, что поставки западных вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, а также напрямую вовлекают страны НАТО в украинское противостояние.
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Ранее сообщалось, что крупнейший американский производитель беспилотников и поставщик дронов для Украины и США — компания Skydio — столкнулась с нехваткой важнейших компонентов из КНР из-за санкций Пекина. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, Россия считает, что поставки западных вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, а также напрямую вовлекают страны НАТО в украинское противостояние.
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Екатерина Коршунова