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В Киеве пожаловались на качество дронов из США

WSJ: украинские чиновники жалуются на сбои в работе американских дронов
Фото: iStock/NatureNow

Фото: iStock/NatureNow

Украинские чиновники жалуются на предоставленные ВСУ американские беспилотники. Об этом информирует издание The Wall Street Journal.
Отмечается, что большинство дронов не могут преодолеть средства радиоэлектронной борьбы и с трудом взлетают. Согласно информации украинских чиновников, БПЛА регулярно сбоили, а также были сложными в эксплуатации.

Ранее сообщалось, что крупнейший американский производитель беспилотников и поставщик дронов для Украины и США — компания Skydio — столкнулась с нехваткой важнейших компонентов из КНР из-за санкций Пекина. Подробнее читайте в материале «Радио 1».



Напомним, Россия считает, что поставки западных вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, а также напрямую вовлекают страны НАТО в ​украинское противостояние.

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Лавров: в Вашингтоне оторопели от требования Зеленского дать Киеву «Томагавки»
31 октября 2024, 14:56

Фото: istockphoto/e-crow

Американские власти оторопели от требований главы киевского режима Владимира Зеленского передать Украине дальнобойные ракеты «Томагавк», заявил главный дипломат РФ Сергей Лавров на полях конференции по безопасности Евразии в Минске.
«То, что его требование «Томагавков» вызвало оторопь в Вашингтоне, это нам известно», — сказал руководитель российского МИДа.
Некоторое время назад журналисты New York Times, сославшись на чиновников США, проинформировали, что в «плане победы» Зеленского был пункт, содержащий просьбу дать киевскому режиму «Томагавки».

Срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года, однако он узурпировал власть на Украине, и продолжает выдвигать требования своим западным союзникам.

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Российские бойцы стремительно продвигаются в сторону Купянска
Ганчев: взятие Кругляковки открыло тактический простор для ВС РФ
31 октября 2024, 14:24

Фото: iStock/SergeyVButorin

Армия России стремительно продвигается в сторону Купянска после освобождения Кругляковки. Об этом заявил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в эфире Первого канала.
Он напомнил, что Кругляковка находится под полным контролем армии России. Теперь группировка ВСУ в Боровой оказалась под угрозой.

«Если изучить рельеф местности, там можно увидеть сразу, что путей отхода для украинских вооруженных формирований сейчас практически нет, только в сторону Изюма, вокруг водохранилища. Поэтому Кругляковка сейчас открывает для наших ребят очень серьезный тактический простор», — пояснил Ганчев.

Однако, по его словам, пока нельзя прогнозировать начало боев за освобождение Купянска.

Накануне Ганчев сообщал, что боевики ВСУ не доберутся до правого берега Оскола, потому что российские войска освободили Кругляковку.

Об освобождении Кругляковки в Харьковской области Минобороны РФ сообщило 30 октября.

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Силы ПВО за сутки сбили 95 украинских беспилотников
31 октября 2024, 14:09

Фото: iStock/Olena Bartienieva

11 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, 2 управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции и 95 украинских беспилотников были сбиты средствами ПВО Российской Федерации. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Это случилось всего за сутки.

Ведомство уточняет, что российские войска, состоящие из оперативно-тактической авиции, артиллерийских группировок, ракетных войск и ударных беспилотных летательных аппаратов, наесли удар на поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 135-ти районах.

Помимо этого, склады с боеприпасами и горюче-смазочными материалами оказались в зоне поражения.

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Украинский военнопленный встретился с женой в пункте содержания
31 октября 2024, 14:06

Фото: iStock/Sinenkiy

Попавший в плен ВС РФ солдат ВСУ Александр Бакай смог встретиться с супругой в одном из пунктов содержания военнопленных. Об этом сообщает ТАСС.
По словам украинского пленного, ему пришла повестка еще весной 2022 года. Тогда его отправили в учебную часть, а после уже в составе он уехал в Мариуполь. В апреле того же года Бакай попал в плен.

«Призывали как будто на срочную службу, несмотря на то, что у меня белый билет. Я, конечно, сопротивлялся, меня в 18 лет не призвали, почему я должен был идти в 26. Мне сказали, что я первый в списках на срочную службу, что им нужны такие люди, которые могут обслуживать дизель-генераторы», — рассказал мужчина.

Его супруга обратилась к волонтерам, которые смогли организовать встречу с мужем.

Сами супруги отметили, что после освобождения Александра они останутся жить в России.

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Зеленский возмущен отсутствием истребителей от Польши
Зеленский: Польша вопреки договору не поставила МиГ-29 Украине
31 октября 2024, 13:51

Фото: iStock/bbevren

Президент Украины Владимир Зеленский высказал недовольство о непоступлении от Польши на Украину истребителей МиГ-29, несмотря на договоренности с НАТО.
Варшава оправдала отсутствие поступления нехваткой собственных самолетов.

Проблему передачи истребителей полякам было предложено решить при помощи поддержки в лице полицейской авиационной миссии НАТО, однако Польша продолжила задерживать поставку МиГ-29.

По данным источника УНИАН, Зеленский жалуется, что размещение самолетов НАТО в Польше было оговорено, и данная инициатива подразумевала одновременную передачу Киеву устаревшие истребители Варшавы (МиГ-29). Однако этого не произошло.

В свою очередь Германия поставляет Украине многоцелевые вертолеты Bo 105-E4, разработку компании «Мессершмидт-Бёльков-Блом».

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ВС РФ не дали ВСУ прорвать границу в районе поселка Новый Путь под Курском
31 октября 2024, 13:47

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Подразделения группировки войск «Север» не дали группе ВСУ прорваться через госграницу в районе поселка Новый Путь в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Предотвращена попытка ВСУ прорваться через государственную границу Российской Федерации в направлении населенного пункта Новый Путь. Потери противника составили около 10 человек личного состава убитыми и ранеными», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.

При этом российские бойцы успешно отразили четыре контратаки ВСУ в районах Дарьино, Новоивановки и Плёхово. Потери противника составили порядка 30 человек убитыми и ранеными. Кроме того, уничтожены две боевые бронированные машины и два автомобиля ВСУ.

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Военкор Соколова сообщила об обмене пленными между РФ и Украиной под Курском
31 октября 2024, 13:44

Фото: istockphoto/Diy13

Обмен пленниками между Россией и Украиной произошел в формате 30 на 30 в Курской области, проинформировала в Telegram-канале военкор Елена Соколова.
По ее словам, обмен провели с участием подразделений «Дикой дивизии Донбасса», а также морпехов и ВС РФ. Где конкретно стороны обменялись — неизвестно.

Прошлый обмен прошел 18 октября в формате 95 на 95 при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов.

Боевики ВСУ напали на Курскую область в начале августа 2024 года. Бои в российском регионе продолжаются до сих пор. По словам главкома украинских войск Александра Сырского, нападение должно было отвлечь ВС РФ с Донбасса, но этого не произошло.

Ранее сообщалось, чем возмущен глава киевского режима Владимир Зеленский, и как это связано с Польшей.

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Наемника из США будут судить за преступления в Курской области
31 октября 2024, 13:40

Фото: iStock/Serhej Calka

В отношении американского наемника Роберта Вертмана, который незаконно вторгся в Курскую область и совершал там многочисленные преступления, заочно возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в Главном военном следственном управлении.
В ведомстве отметили, что Вертман вторгся на российскую территорию в сентябре текущего года. Его обвиняют в совершении теракта, убийстве, покушении на убийство, а также порче чужого имущества и в других преступлениях.

По данным следствия, наемник из США в рядах ВСУ вторгся на территорию курского приграничья, где вместе с украинскими боевиками убивал мирных жителей и уничтожал их имущество.

Ранее военные следователи возбудили в отношении наёмника из Грузии Левана Беруашвили уголовное дело. Он в составе ВСУ незаконно пересёк границу России и вошёл в Курскую область.

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Глава РБ Лукашенко рассказал о попытках генералов ВСУ связаться с Путиным
31 октября 2024, 13:19

Александр Лукашенко (Фото: сайт Кремля)

Генералы ВСУ звонили президенту Белоруссии Александру Лукашенко в 2022 году, просив помочь связаться с российским главой Владимиром Путиным. Об этом Лукашенко рассказал в рамках конференции по безопасности Евразии.
Белорусский лидер подчеркнул, что Беларусь назвали «соагрессором», поскольку ВС РФ вошли на Украину с ее территории.

«…Мне звонили генералы украинские, просили связаться с Путиным через меня, чтобы остановить войну и как-то сдаться в плен. Все подключились и начали давить на Путина: «Давай договоримся, не будем и так далее», — сказал Лукашенко.
Политик резюмировал, что Россия уже как-то отвела силы от Киева, когда поверила Западу.

«И какой результат? Мы видим», — заключил белорусский лидер.
Спецоперация на Украине началась на фоне усилившихся атак со стороны ВСУ по Донбассу. Владимир Путин объявил о начале боевых действий в конце февраля 2022 года.

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