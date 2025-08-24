24 августа 2025, 13:08

Sabah: Зеленский компромиссный, а президент Путин проявляет гибкость дипломатии

Владимир Зеленский

Турецкая провластная газета Sabah в воскресенье пишет, что Владимир Зеленский занял бескомпромиссную позицию в вопросе урегулирования на Украине, отвергнув предложения президента США Дональда Трампа, в том числе не согласившись отменить законы, ограничивающие употребление русского языка.





Колумнист издания Берджан Тутар отмечает, что Владимир Путин при каждой возможности подчеркивает: диалог с Вашингтоном, пусть и не решающий все проблемы разом, даёт надежду на их урегулирование. В пятницу, по его словам, Путин заявил, что отношения России и США находятся на низком уровне, но с приходом Трампа «свет в конце тоннеля замаячил».





«Путин даже дал „зелёный свет“ ряду „гибких“ шагов, которые западные СМИ рассматривают как уступки. А вот Владимир Зеленский занимает всё более жёсткую позицию. По сути, даже западные издания подчёркивают, что Зеленский отверг все пункты, выдвинутые президентом США. В том числе он отказывается отменить законы, запрещающие русский язык, несмотря на миллионы граждан русского происхождения на Украине», — пишет автор.