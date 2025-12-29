29 декабря 2025, 17:11

Вице-спикер Совфеда Косачев: мирный план Зеленского не согласован с США

Дональд Трамп и Владимир Зеленский

В Москве надеются, что США не поддержат мирный план Владимира Зеленского из 20 пунктов. Об этом сообщил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.





Напомним, 24 декабря Зеленский представил собственный план из 20 пунктов, большинство из которых не соответствуют интересам России.



Если Трамп поддержит план главы киевского режима, то это будет отходом от договоренностей, выработанных в Анкоридже на российско-американском саммите.





«Будем надеяться на то, что 20 пунктов Зеленского — это не позиция, согласованная с США, и что позиция президента Трампа сохраняется на тех подходах, которые согласовывались с Путиным в Анкоридже», — сказал Косачев в разговоре с «Известиями».

«Трамп ненавидит Зеленского, ему неинтересны украинские 20 пунктов по урегулированию конфликта», — приводит издание слова Олейника.