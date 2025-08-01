01 августа 2025, 17:37

Политолог Мезюхо: у Трампа нет продуманной стратегии по вопросом санкций

Фото: Сайт Кремля

Политолог Иван Мезюхо заявил 1 августа, что слова президента США Дональда Трампа о 10-дневном ультиматуме по санкциям против России указывают на отсутствие продуманной стратегии у Вашингтона. Он отметил, что Трамп демонстрирует неуверенность и реагирует на критику, что подчеркивает его слабую позицию в контексте украинского кризиса.