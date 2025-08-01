Политолог раскритиковал Трампа за его позицию по России и Украине
Политолог Иван Мезюхо заявил 1 августа, что слова президента США Дональда Трампа о 10-дневном ультиматуме по санкциям против России указывают на отсутствие продуманной стратегии у Вашингтона. Он отметил, что Трамп демонстрирует неуверенность и реагирует на критику, что подчеркивает его слабую позицию в контексте украинского кризиса.
Мезюхо также указал, что потенциальные санкции не окажут значительного влияния на Россию, поскольку торговые отношения уже находятся на низком уровне, и новые меры не будут болезненными. По его мнению, санкции не подорвут легитимность Владимира Путина внутри страны, сообщают «Известия».
Кроме того, политолог подчеркнул, что непоследовательность Трампа формирует негативный имидж среди американской элиты. Он предположил, что цель визита спецпредставителя Белого дома Стива Уиткоффа в Москву будет заключаться в поиске компромиссов между США и Россией. В случае введения санкций Москва может ответить аналогичными мерами, но продолжит выполнять цели специальной военной операции.
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