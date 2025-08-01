Трамп назвал фальсификацию данных о России крупнейшим скандалом в истории США
Трамп назвал фальсификацию сведений о РФ и выборах крупнейшим скандалом
Президент США Дональд Трамп заявил, что фабрикация разведданных о якобы вмешательстве России в президентские выборы 2016 года является крупнейшим скандалом в истории Соединённых Штатов. Об этом он написал на своей странице в соцсети Truth Social.
В июле директор нацразведки США Тулси Габбард опубликовала доказательства того, что администрация бывшего президента Барака Обамы сфабриковала обвинения в адрес России. По её словам, это было частью предвыборной стратегии.
«Мошенничество с «Россия, Россия, Россия» теперь ПОЛНОСТЬЮ НЕОСПОРИМО! ВСЕ ФАКТЫ ПРЕДСТАВЛЕНЫ ЧЁРНЫМ ПО БЕЛОМУ. Это – самый крупный скандал в истории Америки», – написал Трамп.Ранее телеканал Fox News сообщил, что документы, опровергающие наличие «русского следа», были найдены в тайной комнате в Федеральном бюро расследований (ФБР).
20 июля Трамп напрямую обвинил администрацию Обамы в мошенничестве на выборах 2016 года, подчеркнув, что это событие изменило ход американской политики.