Трамп назвал фальсификацию данных о России крупнейшим скандалом в истории США

01 августа 2025, 18:20

Трамп назвал фальсификацию сведений о РФ и выборах крупнейшим скандалом

Дональд Трамп (фото: whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп заявил, что фабрикация разведданных о якобы вмешательстве России в президентские выборы 2016 года является крупнейшим скандалом в истории Соединённых Штатов. Об этом он написал на своей странице в соцсети Truth Social.





В июле директор нацразведки США Тулси Габбард опубликовала доказательства того, что администрация бывшего президента Барака Обамы сфабриковала обвинения в адрес России. По её словам, это было частью предвыборной стратегии.





«Мошенничество с «Россия, Россия, Россия» теперь ПОЛНОСТЬЮ НЕОСПОРИМО! ВСЕ ФАКТЫ ПРЕДСТАВЛЕНЫ ЧЁРНЫМ ПО БЕЛОМУ. Это – самый крупный скандал в истории Америки», – написал Трамп.