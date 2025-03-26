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Лавров заявил, что Зеленский понимает, что его дни сочтены

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в интервью Первому каналу заявил, что Владимир Зеленский осознает свою уязвимость в условиях текущего конфликта.
По словам Лаврова, несмотря на понимание Зеленским своего положения, он не готов идти на компромиссы из-за давления со стороны европейских элит, которые стремятся удержать его в жесткой позиции.

Лавров также прокомментировал недавние заявления спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа о возможном прекращении огня на Украине в ближайшие недели, отметив, что Уиткофф переоценивает влияние европейских стран на ситуацию.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Минобороны: ПВО за ночь нейтрализовала девять БПЛА ВСУ
26 марта 2025, 07:45

Фото: iStock/NiseriN

Прошедшей ночью дежурными средствами ПВО уничтожено девять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), запущенных с территории Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.
Согласно официальным данным, пять БПЛА были сбиты над Белгородской областью, два — над Курской областью, а еще два — в акватории Черного моря. Оперативные действия ПВО продемонстрировали высокую эффективность и готовность к отражению угроз.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Ранее стало известно, что Москва и Вашингтон согласовали список энергетических объектов, на которые будет введен мораторий на удары. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Украинский военнопленный Дубовик: натовское оружие пропало после обучения в ЕС
26 марта 2025, 07:16

Фото: iStock/Gennadiy Kravchenko

Военнопленный Евгений Дубовик, мобилизованный 5 сентября 2024 года из Днепропетровска, поделился с РИА Новости информацией о проблемах с поставками натовского оружия после его обучения в Норвегии.
Дубовик проходил подготовку по специальности стрелок, где обучался работе с немецкой штурмовой винтовкой HK416, оснащенной четырехкратным прицелом.

По словам Дубовика, после возвращения на Украину военнослужащим вместо обещанного натовского оружия выдали автоматы АКМ.

«Обещали дать натовское оружие, но оно было отправлено, и до части то ли не дошло, то ли где-то в части оно растворилось», — отметил он.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Кремль: РФ и США согласовали список объектов, попадающих под действие моратория
26 марта 2025, 07:01

Фото: iStock/vchal

Москва и Вашингтон согласовали список энергетических объектов, на которые будет введен мораторий на удары. Об этом сообщается в Telegram-канале Кремля.
В перечень попали ключевые инфраструктурные объекты, включая нефтеперерабатывающие заводы, нефте- и газопроводы, хранилища, а также генерирующие и передающие электричество установки, такие как электростанции, подстанции, трансформаторы и атомные электростанции.

Мораторий начал действовать с 18 марта и продлится 30 суток, с возможностью продления по взаимной договоренности сторон. В случае нарушения условий одной из сторон, другая будет иметь право считать себя свободной от обязательств.

Данная договоренность была достигнута в ходе экспертной встречи «технических команд» России и США в Эр-Рияде, которая продолжалась более 12 часов. Участники обсуждали меры по предотвращению атак на энергетическую инфраструктуру обеих стран.

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Марочко: бойцы ВС РФ подвинулись вперед в ДНР
26 марта 2025, 06:14

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

По словам военного эксперта Андрея Марочко, в ДНР российской армии удалось продвинуться вперед возле Ивановки и Ямполовки. Об этом сообщает РИА Новости.
«Наши войска в ходе активных боевых действий продвинулись в районах Ивановки и Ямполовки. После продавливания украинской оборонительной линии в пределах 500 метров на данном участке фронта ВС РФ заняли новые рубежи», — рассказал агентству эксперт.

Ранее стало известно об отбитой украинской атаке на отдельном участке фронта в Курской области. Это удалось сделать солдатам 22-го мотострелкового полка группировки войск «Север».

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#эксперт
#украина
#всу
#вс рф
#днр
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Пленный Коваль: Украина бросает в Курскую область насильно мобилизованных солдат
26 марта 2025, 05:52

Фото: iStock/zabelin

По словам взятого в плен украинского боевика Владимира Коваля, Киев направлял в Курскую область насильно мобилизованных солдат на подмогу десантникам 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. Об этом военный рассказал РИА Новости.
«Поймало ТЦК в Дарницком районе Киева. Нам вообще сказали, (только) перед тем, как в "мотолыгу" (бронетранспортер МТЛБ) запихнуть, что мы едем в Курскую область. Мы не хотели сюда ехать вообще... Мы думали, как бы "спетлять" (сбежать, дезертировать – ред.) вообще. Они нам сказали, что мы будем типа в тылу сидеть. Ну вот это везут в тыл?!.. (Сказали) что едем на подмогу. Нам сказали, что мы 5 дней посидим в тылу там в окопе с этими, с 95-й и 225-й», — поделился с агентством военнопленный.

Жительница освобожденной Суджи рассказывала, что украинские солдаты угрожали мирным жителям расстрелом детей. К тому же стало известно, сколько граждан находилось в местном интернате, когда по нему ударила ракета ВСУ.

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