Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)
Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в интервью Первому каналу заявил, что Владимир Зеленский осознает свою уязвимость в условиях текущего конфликта.
По словам Лаврова, несмотря на понимание Зеленским своего положения, он не готов идти на компромиссы из-за давления со стороны европейских элит, которые стремятся удержать его в жесткой позиции.
Лавров также прокомментировал недавние заявления спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа о возможном прекращении огня на Украине в ближайшие недели, отметив, что Уиткофф переоценивает влияние европейских стран на ситуацию.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Лавров также прокомментировал недавние заявления спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа о возможном прекращении огня на Украине в ближайшие недели, отметив, что Уиткофф переоценивает влияние европейских стран на ситуацию.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова