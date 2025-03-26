Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России

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Прошедшей ночью дежурными средствами ПВО уничтожено девять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), запущенных с территории Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.
Согласно официальным данным, пять БПЛА были сбиты над Белгородской областью, два — над Курской областью, а еще два — в акватории Черного моря. Оперативные действия ПВО продемонстрировали высокую эффективность и готовность к отражению угроз.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Ранее стало известно, что Москва и Вашингтон согласовали список энергетических объектов, на которые будет введен мораторий на удары. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Ранее стало известно, что Москва и Вашингтон согласовали список энергетических объектов, на которые будет введен мораторий на удары. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова