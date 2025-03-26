Согласован список энергетических объектов, по которым будет введен запрет на удары

Фото: iStock/vchal
Москва и Вашингтон согласовали список энергетических объектов, на которые будет введен мораторий на удары. Об этом сообщается в Telegram-канале Кремля.
В перечень попали ключевые инфраструктурные объекты, включая нефтеперерабатывающие заводы, нефте- и газопроводы, хранилища, а также генерирующие и передающие электричество установки, такие как электростанции, подстанции, трансформаторы и атомные электростанции.
Мораторий начал действовать с 18 марта и продлится 30 суток, с возможностью продления по взаимной договоренности сторон. В случае нарушения условий одной из сторон, другая будет иметь право считать себя свободной от обязательств.
Данная договоренность была достигнута в ходе экспертной встречи «технических команд» России и США в Эр-Рияде, которая продолжалась более 12 часов. Участники обсуждали меры по предотвращению атак на энергетическую инфраструктуру обеих стран.
Читайте также:
Марочко: бойцы ВС РФ подвинулись вперед в ДНР
Пленный Коваль: Украина бросает в Курскую область насильно мобилизованных солдат
Жительница Суджи: в Курской области ВСУ угрожали расстрелом детей
Мораторий начал действовать с 18 марта и продлится 30 суток, с возможностью продления по взаимной договоренности сторон. В случае нарушения условий одной из сторон, другая будет иметь право считать себя свободной от обязательств.
Данная договоренность была достигнута в ходе экспертной встречи «технических команд» России и США в Эр-Рияде, которая продолжалась более 12 часов. Участники обсуждали меры по предотвращению атак на энергетическую инфраструктуру обеих стран.
Читайте также:
Марочко: бойцы ВС РФ подвинулись вперед в ДНР
Пленный Коваль: Украина бросает в Курскую область насильно мобилизованных солдат
Жительница Суджи: в Курской области ВСУ угрожали расстрелом детей
Дарья Осипова