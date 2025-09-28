СБУ объявила в розыск заслуженную артистку РФ Полину Агурееву

28 сентября 2025, 06:56

Полина Агуреева (Фото: Кадр из фильма «Долгое прощание», 2004)

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск российскую актрису Полину Агурееву. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на базу данных СБУ.





Артистку разыскивают по уголовному производству, возбужденному в 2024 году. Ее заочно обвиняют в незаконном пересечении государственной границы Украины, а также в «публичном оправдании» действий России.



Также имя Агуреевой с 2022 года находится в базе данных скандального сайта «Миротворец»*. Создатели ресурса обвиняют актрису в формировании негативного образа Украины из-за ее роли в сериале «Ликвидация».



