СБУ объявила в розыск заслуженную артистку РФ Полину Агурееву
Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск российскую актрису Полину Агурееву. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на базу данных СБУ.
Артистку разыскивают по уголовному производству, возбужденному в 2024 году. Ее заочно обвиняют в незаконном пересечении государственной границы Украины, а также в «публичном оправдании» действий России.
Также имя Агуреевой с 2022 года находится в базе данных скандального сайта «Миротворец»*. Создатели ресурса обвиняют актрису в формировании негативного образа Украины из-за ее роли в сериале «Ликвидация».
«Миротворец»* был создан в 2014 году. Он известен публикацией персональных данных лиц, которые, по мнению редакторов сайта, «представляют угрозу» для национальной безопасности Украины. В «чёрный список» обычно попадают политики, журналисты, артисты и общественные деятели, которые посещали Крым и Донбасс.
Полина Агуреева является заслуженной артисткой Российской Федерации и лауреатом Государственной премии. Она широко известна своими работами в театре, кино и сериалах.