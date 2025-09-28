Достижения.рф

Силы ПВО отразили воздушную атаку ВСУ в Ростовской области

Слюсарь: Силы ПВО ночью сбили БПЛА в нескольких районах Ростовской области
Фото: iStock/sommersby

ПВО отразила ночную воздушную атаку ВСУ на территорию Ростовской области. БПЛА уничтожили и подавили в нескольких районах, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.



Силы ПВО успешно перехватили беспилотники над Морозовским, Кашарским и Шолоховским районами. Слюсарь добавил, что каких-либо разрушений на земле в результате атаки дронов не зафиксировано.

Ни один местный житель не пострадал.

27 сентября из-за атаки со стороны Вооружённых сил Украины в Запорожской области было временно прекращено электроснабжение.

ПВО за час сбила 17 украинских беспилотников
ПВО за час сбила 17 украинских беспилотников
Напомним, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины.

Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
Мария Моисеева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0