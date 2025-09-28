Силы ПВО отразили воздушную атаку ВСУ в Ростовской области

28 сентября 2025, 06:18

Слюсарь: Силы ПВО ночью сбили БПЛА в нескольких районах Ростовской области

Фото: iStock/sommersby

ПВО отразила ночную воздушную атаку ВСУ на территорию Ростовской области. БПЛА уничтожили и подавили в нескольких районах, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.





Силы ПВО успешно перехватили беспилотники над Морозовским, Кашарским и Шолоховским районами. Слюсарь добавил, что каких-либо разрушений на земле в результате атаки дронов не зафиксировано.



Ни один местный житель не пострадал.



27 сентября из-за атаки со стороны Вооружённых сил Украины в Запорожской области было временно прекращено электроснабжение.



