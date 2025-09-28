Силы ПВО отразили воздушную атаку ВСУ в Ростовской области
Слюсарь: Силы ПВО ночью сбили БПЛА в нескольких районах Ростовской области
ПВО отразила ночную воздушную атаку ВСУ на территорию Ростовской области. БПЛА уничтожили и подавили в нескольких районах, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.
Силы ПВО успешно перехватили беспилотники над Морозовским, Кашарским и Шолоховским районами. Слюсарь добавил, что каких-либо разрушений на земле в результате атаки дронов не зафиксировано.
Ни один местный житель не пострадал.
27 сентября из-за атаки со стороны Вооружённых сил Украины в Запорожской области было временно прекращено электроснабжение.
ПВО за час сбила 17 украинских беспилотников
Напомним, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины.
Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.