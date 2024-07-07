США резко нарастили импорт беспилотников из ЕС

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В мае текущего года США резко увеличили импорт беспилотных летательных аппаратов из Евросоюза. Об этом пишет издание РИА Новости, ссылаясь на данные американской статистической службы.
С сентября прошлого года импорт дронов был увеличен до 1,2 миллиона долларов и стал максимальным. За аналогичный период прошлого года импорт дронов из ЕС увеличился в пять раз. Примечательно, что до июня 2022 года США не закупали дроны у Евросоюза.
Прежде сообщалось, что российская система «научилась» сбивать дроны противника с помощью сетки. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Хохлова