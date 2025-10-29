Лавров заявил об удивлении от перемены позиции Трампа по Украине
Изменение позиции президента США Дональда Трампа по Украине вызывает удивление. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.
Российский министр сообщил, что после визита на Аляску Трамп подчеркнул важность долгосрочного устойчивого мира, а не временного прекращения огня. Лавров выразил надежду, что стратегия установления долгосрочного мира будет преобладать.
Дипломат акцентировал внимание на необходимости последовательности в стратегии урегулирования конфликта. Он отметил, что позиция США, подчеркивающая важность долгосрочного мира, была конструктивной.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
