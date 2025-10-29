В Польше и Германии недовольны притоком украинских мужчин-беженцев

29 октября 2025, 07:30

Фото: iStock/nndanko

Польша и Германия выражают недовольство ростом числа украинских мужчин-беженцев. Политики этих стран обеспокоены увеличением потока молодых украинцев после того, как Киев ослабил правила выезда. Об этом пишет РИА Новости.