В Польше и Германии недовольны притоком украинских мужчин-беженцев
Польша и Германия выражают недовольство ростом числа украинских мужчин-беженцев. Политики этих стран обеспокоены увеличением потока молодых украинцев после того, как Киев ослабил правила выезда. Об этом пишет РИА Новости.
В конце августа правительство разрешило всем мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет покинуть страну. Ранее это было запрещено из-за военного положения. Теперь они массово уезжают.
Местные власти в Польше и Германии угрожают ужесточить условия для беженцев. Они считают, что резкий рост числа прибывающих может создать дополнительные проблемы для их стран. Политики призывают к более строгому контролю за миграцией, чтобы избежать возможных негативных последствий.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
