ПВО отразила атаку БПЛА в Новоспасском районе Ульяновской области

29 октября 2025, 02:40

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Силы ПВО отразили атаку вражеских дронов в Новоспасском районе Ульяновской области. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Русских в своем Telegram-канале.





Он отметил, что жертв и разрушений в результате инцидента нет. На месте падения обломков дронов работают специальные экстренные службы.





«Проведен штаб по предупреждению и ликвидации ЧС. По моему поручению на место выехал заместитель губернатора Владимир Разумков», — добавил Русских.