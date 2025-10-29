Достижения.рф

ПВО отразила атаку БПЛА в Новоспасском районе Ульяновской области

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Силы ПВО отразили атаку вражеских дронов в Новоспасском районе Ульяновской области. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Русских в своем Telegram-канале.



Он отметил, что жертв и разрушений в результате инцидента нет. На месте падения обломков дронов работают специальные экстренные службы.

«Проведен штаб по предупреждению и ликвидации ЧС. По моему поручению на место выехал заместитель губернатора Владимир Разумков», — добавил Русских.
В ночь с 28 на 29 октября силы ПВО РФ также уничтожили три БПЛА, которые летели в сторону Москвы. Напомним, что Москва и Подмосковье в последние дни переживают серию интенсивных атак дронов ВСУ.

Ранее сообщалось, что спасателям удалось добраться до туристов, застрявших на Авачинском перевале на Камчатке. Люди пробыли в снежной ловушке более девяти часов, теперь их экстренно эвакуируют к ближайшей дороге.
Мария Моисеева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0