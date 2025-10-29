ПВО отразила атаку БПЛА в Новоспасском районе Ульяновской области
Силы ПВО отразили атаку вражеских дронов в Новоспасском районе Ульяновской области. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Русских в своем Telegram-канале.
Он отметил, что жертв и разрушений в результате инцидента нет. На месте падения обломков дронов работают специальные экстренные службы.
«Проведен штаб по предупреждению и ликвидации ЧС. По моему поручению на место выехал заместитель губернатора Владимир Разумков», — добавил Русских.В ночь с 28 на 29 октября силы ПВО РФ также уничтожили три БПЛА, которые летели в сторону Москвы. Напомним, что Москва и Подмосковье в последние дни переживают серию интенсивных атак дронов ВСУ.
