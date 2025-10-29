Средства ПВО перехватили группу БПЛА в Ростовской области
Силы противовоздушной обороны РФ перехватили и уничтожили несколько БПЛА в воздушном пространстве Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что ликвидация воздушных целей произошла в ночное время над Миллеровским, Каменским и Шолоховским районами.
По словам Слюсаря, обошлось без пострадавших людей. Последствий и разрушений на земле после атаки дронов ВСУ также не зафиксировали.
В ночь с 28 на 29 октября «Радио 1» передавало, что силы ПВО также отразили атаку вражеских дронов в Новоспасском районе Ульяновской области.
Ранее заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ Апти Алаудинов обозначил ключевую задачу российских военных в зоне специальной военной операции.
Читайте также: