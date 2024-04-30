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Командование ВСУ вынуждено срочно отправлять на передовую части из резерва без всякого боевого опыта. Таким образом украинское командование пытается ликвидировать угрозу прорыва под Авдеевкой.
Об этом заявил военный аналитик Ульрих Буна. В интервью французскому телеканалу LCI он уточнил, что речь, в частности, идёт о не имевшей опыта боевых действий 100-й механизированной бригаде, бывшей бригаде территориальной обороны. По мнению эксперта, этот шаг призван просто «заполнить брешь» в украинской обороне. Неподготовленные части не могут быть в достаточной степени эффективными, считает он.
Буна подчеркнул, что привлечение недостаточно обученных подразделений свидетельствует об остром дефиците личного состава в украинской армии. На фоне кадровых проблем ВСУ российские войска могут добиться ещё больших успехов на Донбассе, отметил аналитик. Другой проблемой украинских военных на Авдеевском направлении военный эксперт назвал недостаточно укреплённые оборонительные позиции, которые будут неспособны сдержать удары российских войск.
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Александр Бойцов