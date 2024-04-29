Сторонники России с важной миссией внедрились в ряды ВСУ, заявил Сальдо

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Сторонники России внедрились в ряды ВСУ, чтобы собрать необходимую информацию о военных объектах противника. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своём Telegram-канале.
Ранее он сообщал, что на правом берегу Днепра работает подпольное сопротивление «Русский Херсон», состоящее из местных жителей. Они наблюдают за украинскими военными и передают координаты из позиций.
Один из представителей этой подпольной организации заявил, что несколько его коллег осознанно мобилизовались в ряды ВСУ, чтобы добывать информацию. Они уже успешно передают российской стороне полученные данные, привёл его слова Сальдо.
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