Президент Украины Владимир Зеленский впервые с начала СВО назвал число погибших украинских военных.
По его словам, в ходе конфликта погибла 31 тысяча украинских военнослужащих.
Напомним, что до этого о потерях в рядах ВСУ заявлял советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Тогда, в декабре 2023 года, погибших насчитывалось от 10 до 13 тысяч. Сам же Зеленский сделал такое заявление впервые с февраля 2022 года.
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Напомним, что до этого о потерях в рядах ВСУ заявлял советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Тогда, в декабре 2023 года, погибших насчитывалось от 10 до 13 тысяч. Сам же Зеленский сделал такое заявление впервые с февраля 2022 года.
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Анастасия Чинкова