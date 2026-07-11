В Минобороны России сделали заявление о Зеленском и западных системах ПРО в Киеве
В Минобороны РФ заявили, что Владимир Зеленский сосредоточил в столице Украины практически все имеющиеся западные комплексы противоракетной обороны. Информацию передают 11 июля.
Особо отмечается эффективность ударов по объектам военно-промышленного комплекса в Киеве, а также по портовой инфраструктуре в Одессе, Черноморске и Измаиле. Эти атаки наглядно демонстрируют, что российские вооружённые силы могут гарантированно наносить удары по целям в любых точках страны.
Таким образом ВС России подтвердили способность поражать любые объекты на территории Украины, несмотря на усиление ПВО в Киеве. Примечательно, что, по сведениям украинских СМИ, силы ПВО ВСУ не смогли перехватить ни одну баллистическую ракету «Искандер-М» в небе над Киевом.
Ранее ВСУ ранили двух мирных жителей приграничного региона. Подробности в нашем материале.
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