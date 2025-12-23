Лебедев: при ударе по аэродрому ВСУ в Вознесенске поражен склад с ракетами

23 декабря 2025, 08:42

Фото: iStock/Alex Kochev

Ночью по Мартыновскому аэродрому в Вознесенске Николаевской области нанесли удар. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев, пишет РИА Новости.