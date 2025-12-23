Лебедев: при ударе по аэродрому ВСУ в Вознесенске поражен склад с ракетами
Ночью по Мартыновскому аэродрому в Вознесенске Николаевской области нанесли удар. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев, пишет РИА Новости.
По его информации, удар пришелся на склад с ракетами украинских вооруженных сил, расположенный на территории аэродрома.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
