РИА Новости: за неделю от обстрелов ВСУ пострадали 73 человека, 20 погибли
С 15 по 21 декабря обстрелы украинских вооруженных сил привели к трагическим последствиям для мирных жителей России. Об этом пишет РИА Новости.
По информации посла по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошника, 73 человека получили ранения, среди которых трое несовершеннолетних. 20 погибли в результате атак.
В своем еженедельном отчете он отметил, что за указанный период украинские формирования выпустили не менее 3245 боеприпасов по гражданским объектам. Для этих нападений использовали ударные беспилотники, реактивные системы залпового огня, артиллерию и минометы. Наибольшее количество пострадавших зафиксировано в Херсонской, Белгородской и Запорожской областях.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
