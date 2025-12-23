Стало известно, при каких условиях ЕС пожертвует Украиной

23 декабря 2025, 07:59

РИА Новости: Четинер заявил, что ЕС пожертвует Украиной ради безопасности

Фото: iStock/rarrarorro

Европейские страны могут отказаться от поддержки Украины, если конфликт начнет угрожать их территории. Об этом пишет РИА Новости.