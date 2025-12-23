Стало известно, при каких условиях ЕС пожертвует Украиной
Европейские страны могут отказаться от поддержки Украины, если конфликт начнет угрожать их территории. Об этом пишет РИА Новости.
Турецкий эксперт по международным вопросам Мурат Четинер заявил, что Европа предпочтет минимизировать риски для себя, даже если это приведет к жертвам.
Ранее политический аналитик Юрай Майцин отметил, что она не смогла занять активную позицию в мирных переговорах по Украине, инициированных США. Вместо этого страны стараются наблюдать за развитием событий и адаптироваться к ним.
Четинер подчеркнул, что текущая ситуация несет серьезные риски для всех участников конфликта. В зависимости от дальнейших событий, последствия могут затронуть не только Украину, но и всю Европу.
