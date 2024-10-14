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Лебедев: при ударе ВС РФ в районе порта Одессы уничтожены техника и военные ВСУ

14 октября 2024, 15:03
Фото: iStock/dzika_mrowka

Фото: iStock/dzika_mrowka

Армия России ракетным ударом по порту в Одессе могла поразить технику и живую силу ВСУ. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев, его слова передает РИА Новости.
«Судя по мощности взрыва, поражена техника, возможно, личный состав, не БК и не ГСМ», — сказал Лебедев.

12 октября издание Military Watch Magazine сообщало, что в порту Одессы ВС РФ ударом «Искандер-М» уничтожили очень ценный груз. Отмечается, что удар был произведён во время разгрузки судна Shui Spirit. Оно прибыло под флагом Панамы из румынского порта Констанца. На его борту находилось переданное Западом вооружение для армии Украины.



По данным издания, при попадании ракеты в контейнеровоз произошла вторичная детонация, в результате которой затонули два катера пограничной службы Украины.

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#техника
#вооружение
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#вс рф
#ракеты
#удар
ТАСС: арестованная по делу о фейках об армии педиатр Буянова не признала вину
14 октября 2024, 15:27

Фото: istockphoto/AMilkin

Арестованная по делу о фейках о ВС РФ столичный педиатр Надежда Буянова не признала вину. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на ее защитника Оскара Черджиева.
«Вину Надежда не признает. Более того, как мы полагаем, независимо от того, был разговор и о чем этот разговор был, при нем никто не присутствовал, разговор был приватным, на видеозаписи, которую представили в суде, видно, что ребенок вышел из кабинета», — сказал адвокат.
Следователи считают, что врач некорректно высказалась о погибшем в зоне боевых действий отце одного из пациентов. Сначала ее уволили, но затем вернули в медучреждение по решению суда.

Ранее сообщалось, что женщина умерла после посещения стоматологии в Москве.

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#новости
#педиатр
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Пораженный «Искандером» сухогруз вез в Одессу комплектующие для техники ВСУ
14 октября 2024, 15:25

Фото: iStock/Leonid Ikan

В Одесском порту сухогруз Optima под флагом Палау с грузом военной помощи для ВСУ уже второй раз попал под удар российского «Искандера». Об этом пишет «Русское оружие».
По данным издания, утром 14 октября, Optima попал под российский удар, нанесенный баллистической ракетой комплекса «Искандер» с кассетной боевой частью. Судно перевозило боеприпасы и военную технику для украинской армии. В частности, на борту находились средства связи, инженерное оборудование, комплектующие для ремонта западной техники и вооружения.

Кроме того, при ударе пострадал сам сухогруз, а также катер Морской охраны пограничной службы Украины.

Ранее координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что армия России ракетным ударом по порту в Одессе могла поразить технику и живую силу ВСУ.

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#армия
#судно
#боеприпасы
#оборудование
#армия россии
#нато
#всу
#вс рф
#вооружения
#удар
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В США предрекли Украине незавидное будущее
Экс-разведчик США Риттер: Украину ждет конец конфликта в японском стиле
14 октября 2024, 15:15

Фото: istockphoto/Viacheslav Chernobrovin

Киевскому режиму следует ожидать той же развязки, которая постигла в свое время Японию. Об этом в соцсетях написал бывший американский разведчик Скотт Риттер.
«Вы должны быть в состоянии сражаться с Россией до победного конца. А вы не можете. Поэтому вас ждет конец конфликта в японском стиле: безоговорочная капитуляция», — сказано в сообщении.
Летом 2024 года президент России Владимир Путин предложил Украине план по урегулированию конфликта. Согласно ему, Киев должен отказаться от членства в НАТО, признать свой безъядерный статус, вывести ВСУ с новых территорий РФ. Кроме того, с России должны снять все санкции.

Киевский режим не устраивает вышеизложенный вариант развития событий.

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Рогов предрек боевикам ВСУ обвал запорожского участка фронта

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#украина
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#война
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#новости
#сша
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Рогов предрек боевикам ВСУ обвал запорожского участка фронта
14 октября 2024, 15:00

Фото: istockphoto/Irina Piskova

Успех бойцов ВС РФ на запорожском фронтовом участке обвалит фронт боевиков ВСУ. Об этом изданию «Взгляд» заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Эксперт назвал два фактора, влияющих на ситуацию.
«Во-первых, боевой дух российских военных, потому что воюет не оружие, а люди. Во-вторых, авантюра Киева в Курской области. Те подразделения, которое украинское командование бросило туда, могли бы помочь удерживать линию фронта на том или другом участке. А так мы видим, что он плавно осыпается, а это рано или поздно перейдет к обвалу всего фронта», — пояснил чиновник.
Запорожская область вошла в состав России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киевский режим не признал итоги голосования, и продолжает обстрел новых регионов РФ. Также субъектами РФ стали Луганская и Донецкая народные республики и Херсонская область.

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В Харькове военкомы раздали повестки посетителям концерта и музыкантам

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В Харькове военкомы раздали повестки посетителям концерта и музыкантам
14 октября 2024, 14:49

Фото: iStock/Cesare Ferrari

В Харькове сотрудники украинского военкомата пришли на концерт и раздали повестки как посетителям, так и самим музыкантам. Об этом сообщает украинский телеканал ТСН в своем телеграм-канале. Отмечается, что в военкомат в итоге забрали сразу три музыкальных группы.
«В Харькове сразу три музыкальных группы забрали в ТЦК прямо во время концерта. ТЦК в сопровождении полиции совершили рейд в клубе, где было запланировано выступление трех музыкальных групп: True Tough, «Грунт палає» и Mordox», — указано в публикации.
По информации канала, на концерт приехали более 20 военкомов, которые сразу начали проверять документы у зрителей и музыкантов.

По данным другого украинского СМИ «Страна», военкомы мобилизовали в том числе звукорежиссера концерта.

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Жители Суджи рассказали, как спасались от ВСУ
Жители Суджи бежали 20 километров по полю после вторжения ВСУ
14 октября 2024, 14:49

Фото: iStock/N-sky

После вторжения ВСУ в Курскую область жителям Суджи пришлось бежать по полям порядка 20 км, чтобы спастись. Об этом пострадавшие куряне рассказали военным следователям СК.
Один из жителей курского приграничья рассказал, что украинские ракеты и дроны начали прилетать в Суджу с 5 августа. Позже интенсивность обстрелов сильно увеличилась, а одна из ракет и вовсе застряла на его улице.

При этом пропал газ и электричество, также отсутствовала вода. Тогда ему мужчине пришлось выйти на улицу, чтобы приготовить еду на костре, тогда он заметил украинских боевиков.

«Смотрю, по улице ходят вэсэушники. По повязке понял. Потом начали танки ездить», — рассказал курянин.

Еще одна женщина рассказала, что они бежали 20 км по полям, чтобы спастись от военных ВСУ. Она с компанией смогла добраться до Белой, откуда их вывезли в Курск.

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Амулет покровителя мужчин спас жизнь бойцу СВО в Курской области
Амулет покровителя мужчин спас жизнь бойцу СВО из Осетии
14 октября 2024, 14:39

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Цепочка с амулетом спасла жизнь участнику спецоперации. Об этом пишет Еadaily.
Пограничник принимал участие в боевых действиях на территории Курской области, когда ему в шею прилетел осколок мины. Уточняется, что он пробил вену, остановившись в 2 миллиметрах от артерии.

На цепочке российского бойца висел медальон с изображением Уастырджи — это персонаж осетинской мифологии, которого считают покровителем мужчин. Образ Уастырджи также связывают со святым Георгием.

Ранее сообщалось, что солдата ВС России с позывным Чемба спасла от осколка снаряда ВСУ брошюра «Молитвенный щит православного воина», которая находилась в нагрудном кармане.

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#солдат
#вс рф
#спецоперация
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В России отреагировали на доказательства присутствия солдат США в Курской области
Депутат Чепа призвал беспощадно уничтожать солдат США в Курской области
14 октября 2024, 14:24

Фото: iStock/Im Yeongsik

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа призвал уничтожать американских солдат в Курской области. Об этом информирует «Лента.ру».
Таким образом парламентарий отреагировал на появившиеся доказательства присутствия военных США в российском регионе. По словам Чепы, «уничтожение — это единственное, чего они заслуживают».

Ранее в интернете появились доказательства участия штатных солдат США в боях в Курской области, их опубликовал Telegram-канал «Архангел спецназа Z». Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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В Госдуме назвали города на Украине, которые нужно освободить для завершения СВО
Депутат Гурулев: нужно освободить исконно российские города на западе Украины
14 октября 2024, 14:18

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Депутат Государственной думы генерал-лейтенант Андрей Гурулев заявил, что для завершения СВО нужно освободить исконно российские города и территории на западе Украины. С таким заявлением он выступил в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым». По его словам, СВО со временем превратилась в Великую Отечественную войну.
«И все-таки, что такое победа для нас? Для меня, как для военного, — несомненно денацификация, демилитаризация. <…> Сейчас для нас это, практически, Великая Отечественная война. Это освобождение наших исконно российских территорий. Это освобождение наших исконно российских городов. Это выполнение тех задач, которые поставил президент в декабре 2021 года. Как это сделать? Это сто процентов выход на западные границы Украины», — отметил он.
Ранее Гурулев заявлял, что в России необходимо вернуть налог на бездетность по аналогии с тем, который действовал во времена Советского Союза. Он уточнил, что это не является предложением, но лично он сам хотел бы, чтобы такой налог в стране существовал. Деньги от налога на бездетность, по его мнению, можно было бы отправлять в детские дома, многие из которых в России в неважном состоянии. Он отметил, что для настоящего мужчины самым главным, кроме того, что он сделал полезного за свою жизнь, является род, который он оставил после себя, его дети.

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