Лебедев: при ударе ВС РФ в районе порта Одессы уничтожены техника и военные ВСУ

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Армия России ракетным ударом по порту в Одессе могла поразить технику и живую силу ВСУ. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев, его слова передает РИА Новости.
«Судя по мощности взрыва, поражена техника, возможно, личный состав, не БК и не ГСМ», — сказал Лебедев.
12 октября издание Military Watch Magazine сообщало, что в порту Одессы ВС РФ ударом «Искандер-М» уничтожили очень ценный груз. Отмечается, что удар был произведён во время разгрузки судна Shui Spirit. Оно прибыло под флагом Панамы из румынского порта Констанца. На его борту находилось переданное Западом вооружение для армии Украины.
По данным издания, при попадании ракеты в контейнеровоз произошла вторичная детонация, в результате которой затонули два катера пограничной службы Украины.
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Элина Позднякова