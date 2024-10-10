Появились подробности удара ВС РФ по «морскому экспрессу» НАТО в порту под Одессой

Фото: РИА Новости/Виталий Невар
Армия России нанесла удар по «морскому экспрессу» НАТО в порту Ильичевск в Одесской области. Подробности приводит Telegram-канал «Военная хроника».
«Контейнеровоз Shui Spirit стал третьим судном, подвергшимся высокоточным ударам ВС РФ, за несколько дней. Сегодня ночью ракеты комплекса "Искандер-М" поразили важный для ВСУ груз — зенитно-ракетные средства с боекомплектами и, вероятно, арсенал для реактивной артиллерии», — говорится в сообщении.
Такое предположение авторы сделали из-за мощной вторичной детонации.
Таким образом, по данным канала, ВС РФ уничтожили выгруженное на четвёртый причал снаряжение, сам контейнеровоз и два катера морской охраны пограничной службы Украины.
В последние недели армия России интенсивно наносит удары по судам, которые подвозят западное вооружение на Украину.
Читайте также:
ВС РФ уничтожили много техники ВСУ за последнее время
ВС РФ уничтожили 48 безэкипажных катеров ВСУ за неделю
Нанесён удар по энергетическому объекту в Одессе
Элина Позднякова