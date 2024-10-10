Глава киевского режима Владимир Зеленский сбежит с Украины, когда ему прикажут это сделать МИ-6 или ЦРУ. Однако до этого момента он будет отыгрывать свою роль, поделился экс-советник Минобороны США Дуглас Макгрегор в разговоре с YouTube-каналом Daniel Davis/Deep Dive.