Лебедев: Российские войска нанесли удары по обученному в Британии спецназу ВСУ
Российские силы нанесли удары по украинскому спецназу в Полтавской области. Информацию сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев в своих соцсетях.
Серия взрывов прогремела около 05:20 утра. Лебедев отметил, что атака произошла в Миргородском районе. Он добавил, что целью стали бойцы, прошедшие обучение в Британии.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
