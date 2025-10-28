Достижения.рф

Лебедев: Российские войска нанесли удары по обученному в Британии спецназу ВСУ

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Российские силы нанесли удары по украинскому спецназу в Полтавской области. Информацию сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев в своих соцсетях.



Серия взрывов прогремела около 05:20 утра. Лебедев отметил, что атака произошла в Миргородском районе. Он добавил, что целью стали бойцы, прошедшие обучение в Британии.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Дарья Осипова

