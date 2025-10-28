ВС России нанесли массированный удар по площадке запуска дронов ВСУ
В селе Беленькое, расположенном на правом берегу Запорожской области, силы России нанесли мощный удар по площадке запуска дальнобойных дронов украинских военных, пишет РИА Новости.
Эта база использовалась для атак на новые российские регионы. По информации председателя комиссии Общественной палаты РФ Владимира Рогова, удары пришлись на места, где находились боевики ВСУ, а также склады с боеприпасами и дронами. В результате операции противник понес значительные потери. Ликвидированы опытные операторы беспилотников, а также уничтожено более двадцати дронов.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
