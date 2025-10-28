ВС России нанесли массированный удар по площадке запуска дронов ВСУ

28 октября 2025, 08:01

Рогов сообщил об ударе по площадке запуска дронов ВСУ в Запорожской области

Фото: iStock/bbsferrari

В селе Беленькое, расположенном на правом берегу Запорожской области, силы России нанесли мощный удар по площадке запуска дальнобойных дронов украинских военных, пишет РИА Новости.