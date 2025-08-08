ВСУ несут большие потери из-за плохой подготовки санинструкторов
По данным российских силовых структур, Вооруженные силы Украины (ВСУ) на Харьковском направлении сталкиваются с серьезными санитарными потерями, что, как утверждается, связано с недостаточной подготовкой мобилизованных санинструкторов. Об этом пишет РИА Новости.
Собеседник агентства сообщил, что по информации, полученной от пленных пограничников, обучение тактической медицине в учебном центре проводилось преимущественно на основе видеороликов из интернета, что не обеспечивает должного уровня подготовки.
«По сообщениям пленных пограничников, обучение тактической медицине в учебном центре проводилось исключительно по роликам из интернета», — сказал он.
