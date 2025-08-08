08 августа 2025, 08:11

Фото: iStock/Olena_Z

По данным российских силовых структур, Вооруженные силы Украины (ВСУ) на Харьковском направлении сталкиваются с серьезными санитарными потерями, что, как утверждается, связано с недостаточной подготовкой мобилизованных санинструкторов. Об этом пишет РИА Новости.





Собеседник агентства сообщил, что по информации, полученной от пленных пограничников, обучение тактической медицине в учебном центре проводилось преимущественно на основе видеороликов из интернета, что не обеспечивает должного уровня подготовки.





«По сообщениям пленных пограничников, обучение тактической медицине в учебном центре проводилось исключительно по роликам из интернета», — сказал он.