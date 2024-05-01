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Российские силы нанесли удар по местам расположения украинских военных на северной окраине Харькова, об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости.
«Прилетел ФАБ <…> это, скорее всего, Большая Даниловка», — рассказал Лебедев, передавая информацию, полученную от своих коллег.
По словам источников Лебедева, именно в этом районе располагается личный состав Вооружённых сил Украины.
Ранее Лебедев также сообщил, что ВС РФ ударили по ангару с украинской техникой в селе Дмитровка Николаевской области. По его словам, украинские источники утверждали, что в уничтоженных ангарах ничего не было, однако, «то, чего «не было» вывозили грузовиками», заключил Лебедев.
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Евгения Парфентьева