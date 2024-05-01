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Экс-подполковник СБУ Украины Василий Прозоров заявил, что события в Одессе 2 мая 2014 года были спланированной операцией, а не случайным стечением обстоятельств.
В интервью РИА Новости он заявил, что имеется документ, подписанный председателем СБУ Валентином Наливайченко, в котором содержатся предложения по подавлению протестов на юге и востоке Украины после госпереворота.
Этот документ датирован концом апреля 2014 года и был обнаружен Прозоровым, когда он служил в Антитеррористическом центре СБУ.
События в Одессе начались после столкновений между активистами «антимайдана» и сторонниками «евромайдана» и футбольными «ультрас» из Харькова и Одессы. Драка закончилась поджогом Дома профсоюзов, где укрылись представители «антимайдана», и стала причиной гибели 48 человек, а также пострадали более 250 человек.
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Этот документ датирован концом апреля 2014 года и был обнаружен Прозоровым, когда он служил в Антитеррористическом центре СБУ.
События в Одессе начались после столкновений между активистами «антимайдана» и сторонниками «евромайдана» и футбольными «ультрас» из Харькова и Одессы. Драка закончилась поджогом Дома профсоюзов, где укрылись представители «антимайдана», и стала причиной гибели 48 человек, а также пострадали более 250 человек.
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Артем Кузьмин