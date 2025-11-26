В США раскрыли причину отказа Рубио от встречи с Каллас в Женеве
RS: Рубио отказался встречаться с Каллас в Женеве из-за ее некомпетентности
Госсекретарь США Марко Рубио отказался от личного общения с главой европейской дипломатии Кайей Каллас в Женеве, так как не считает ее компетентным представителем ЕС. Об этом говорится в материале Responsible Statecraft.
Автор публикации указал на односторонний подход к делу со стороны Каллас и её нежелание вести компромиссные переговоры. По его мнению, если глава внешнеполитического ведомства ЕС не может договориться о прекращении огня, то она является препятствием на пути к миру.
«Это вопиющее дипломатическое пренебрежение, подчеркивающее ее (Каллас. — Прим. Ред.) глубокую некомпетентность как воплощения максималистской позиции, заключающейся, по ее собственным словам, исключительно в "ослаблении России" и поддержке Украины», — отмечается в статье.Ранее газета Politico писала, что Рубио не желается встречаться с Каллас, так как она находится в напряженных отношениях с Белым домом.