26 ноября 2025, 03:09

RS: Рубио отказался встречаться с Каллас в Женеве из-за ее некомпетентности

Марк Рубио (Фото: РИА Новости / Сергей Булкин)

Госсекретарь США Марко Рубио отказался от личного общения с главой европейской дипломатии Кайей Каллас в Женеве, так как не считает ее компетентным представителем ЕС. Об этом говорится в материале Responsible Statecraft.





Автор публикации указал на односторонний подход к делу со стороны Каллас и её нежелание вести компромиссные переговоры. По его мнению, если глава внешнеполитического ведомства ЕС не может договориться о прекращении огня, то она является препятствием на пути к миру.



«Это вопиющее дипломатическое пренебрежение, подчеркивающее ее (Каллас. — Прим. Ред.) глубокую некомпетентность как воплощения максималистской позиции, заключающейся, по ее собственным словам, исключительно в "ослаблении России" и поддержке Украины», — отмечается в статье.