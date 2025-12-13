Звезда «Счастливы вместе» раскрыла причину разрыва связи с коллегами по сериалу
Дарья Сагалова рассказала о нынешних отношениях с актёрами из «Счастливы вместе»
Актриса Дарья Сагалова рассказала о своих отношениях с коллегами по сериалу «Счастливы вместе».
В беседе с «NEWS.ru» Дарья, известная по роли Светы Букиной, отметила, что сейчас они не общаются регулярно, так как не участвуют в общих проектах.
«Мы не общаемся, нас сейчас ничего не объединяет. Мы вместе не снимаемся, не играем в театре. Ребята, которые работают на одном проекте, общаются», — сказала Сагалова.При этом актриса назвала бывших коллег «родственниками» и близкими людьми. Она уверена, что в случае необходимости может обратиться к ним за помощью.
«Я отношусь к ним не как к коллегам, мы ведь столько времени провели на съёмках вместе, скорее, они для меня родственники. Мы знаем, что есть друг у друга», — добавила девушка.Ранее звезда «Букиных» обвинила Дарью Сагалову в скандале с Натальей Бочкарёвой.