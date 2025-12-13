Звезда «Счастливы вместе» раскрыла причину разрыва связи с коллегами по сериалу

13 декабря 2025, 16:23

Дарья Сагалова рассказала о нынешних отношениях с актёрами из «Счастливы вместе»

Дарья Сагалова (Фото: кадр из сериала «Счастливы вместе»)

Актриса Дарья Сагалова рассказала о своих отношениях с коллегами по сериалу «Счастливы вместе».





В беседе с «NEWS.ru» Дарья, известная по роли Светы Букиной, отметила, что сейчас они не общаются регулярно, так как не участвуют в общих проектах.

«Мы не общаемся, нас сейчас ничего не объединяет. Мы вместе не снимаемся, не играем в театре. Ребята, которые работают на одном проекте, общаются», — сказала Сагалова.

«Я отношусь к ним не как к коллегам, мы ведь столько времени провели на съёмках вместе, скорее, они для меня родственники. Мы знаем, что есть друг у друга», — добавила девушка.