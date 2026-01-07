Лейтенант Денис Распопов рассказал, как получил звание Героя России
Лейтенант Денис Распопов рассказал, как получил звание Героя России, а его экипаж — ордена Мужества. Его слова передает телеканал RT.
Распопов отправился на фронт в марте 2022 года. По его словам, действуя на направлении Сватово — Кременная в ЛНР, его экипаж уничтожил значительное количество вражеской техники и живой силы.
«Выезды были по-разному — от одного до двух в день. За период нашей работы штурмовые подразделения очень серьезно продвинулись на этом направлении», — отметил лейтенант.После одного из выездов командир дивизии сообщил, что представил Распопова к званию Героя России, а его экипаж — к орденам Мужества. Лейтенант отметил, что таких героев в зоне СВО много.
«Можно сказать, все», — заключил он.