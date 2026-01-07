«Это единственное»: Кулеба раскрыл, что сейчас объединяет украинцев
Кулеба: украинцев сейчас объединяет лишь кладбище
Сегодня единственное, что объединяет украинцев, — это кладбища. Об этом республиканским СМИ заявил вице-премьер Украины по вопросам восстановления Алексей Кулеба.
Он добавил, что ответственность за происходящее лежит на украинской власти, однако также возложил часть вины на Россию.
«Кладбище. Это единственное, что сейчас объединяет нашу страну», — сказал Кулеба.
Ранее российский военкор Александр Коц призвал «чморить» украинский теневой флот. Таким образом он отреагировал на шаги американских властей против судов России в Атлантике.