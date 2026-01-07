«Это единственное»: Кулеба раскрыл, что сейчас объединяет украинцев

07 января 2026, 15:19

Кулеба: украинцев сейчас объединяет лишь кладбище

Фото: istockphoto/reflection_art

Сегодня единственное, что объединяет украинцев, — это кладбища. Об этом республиканским СМИ заявил вице-премьер Украины по вопросам восстановления Алексей Кулеба.





Он добавил, что ответственность за происходящее лежит на украинской власти, однако также возложил часть вины на Россию.





«Кладбище. Это единственное, что сейчас объединяет нашу страну», — сказал Кулеба.