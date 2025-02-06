Лекорню: Первые французские истребители Mirage прибыли на Украину

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Первые французские самолеты Mirage 2000 уже находятся на Украине. Об этом заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню.
Французский президент Эммануэль Макрон анонсировал поставку «Миражей» Киеву ещё в начале июня прошлого года. В начале января в Париже говорили, что начало поставок переносится на конец квартала, однако первые истребители ВСУ получили уже сегодня. Об этом глава министерства обороны Франции написал на своей странице в социальной сети Х.
Вместе с самолётами Mirage 2000 на родину отправились и украинские лётчики. Они на протяжении нескольких месяцев проходили обучение во Франции под руководством инструкторов, чтобы овладеть навыками эксплуатации и управления новой для них техники. По данным французских СМИ, речь может идти о шести модернизированных истребителях Mirage 2000-5.
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Вместе с самолётами Mirage 2000 на родину отправились и украинские лётчики. Они на протяжении нескольких месяцев проходили обучение во Франции под руководством инструкторов, чтобы овладеть навыками эксплуатации и управления новой для них техники. По данным французских СМИ, речь может идти о шести модернизированных истребителях Mirage 2000-5.
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Александр Бойцов